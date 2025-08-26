América Latina

Un problema sin fin: los apagones afectarán de forma simultánea al 44% de Cuba este martes

La crisis energética, agravada desde mediados de 2023, se traduce en interrupciones del suministro que superan las 20 horas diarias en distintas ciudades

La gente camina por la calle durante un apagón en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Cuba enfrentará apagones durante toda la jornada que impactarán de forma simultánea al 44% del país en el horario de mayor consumo, en la tarde-noche, según reportó este martes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética, agravada desde mediados de 2023, se traduce en interrupciones eléctricas que superan las 20 horas diarias en urbes como Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana, los cortes se han ampliado hasta las 10 horas diarias.

El régimen cubano atribuye los apagones a las constantes averías en las centrales térmicas, que cuentan con décadas de explotación, a la falta de combustible y de divisas para su importación.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario pico una capacidad máxima de generación de 2.230 megavatios (MW), frente a una demanda de 3.800 MW. Esto genera un déficit de 1.590 MW y una afectación esperada de 1.660 MW, aunque frecuentemente los valores reales superan lo pronosticado oficialmente.

Actualmente, cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica —repartidas en siete centrales— permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 39 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

La mayoría de las centrales termoeléctricas cubanas presentan obsolescencia, tras décadas de explotación y un déficit continuo de inversión y mantenimiento. Hay motores parados por falta de divisas destinadas a la importación de combustible.

Expertos independientes atribuyen la crisis a una infrafinanciación crónica del sector, manejado completamente por el Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

Estimaciones independientes coinciden en calcular que el régimen necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para la recuperación del sistema eléctrico, recursos con los que La Habana no cuenta.

Los apagones afectan severamente la economía cubana, que experimentó una contracción del 1,1% en 2024 y acumula en los últimos cinco años una caída del 11%, según datos oficiales. La CEPAL prevé un producto interno bruto (PIB) negativo para este año.

Los cortes también alimentan el descontento social y se han vinculado a protestas importantes registradas en los últimos años, como las de julio de 2021.

