América Latina

La Policía Federal de Brasil detectó “indicios” de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro

El ex presidente habría recibido alrededor de 30,5 millones de reales entre 2023 y 2024 mientras promovía acciones para entorpecer investigaciones judiciales en su contra

Guardar
La Policía de Brasil denunció
La Policía de Brasil denunció que hay “indicios de posible lavado de dinero” en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro (REUTERS)

La Policía Federal de Brasil informó el jueves que los movimientos bancarios del ex presidente Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran “indicios” de blanqueo de capitales, en el marco de la investigación por la supuesta trama para entorpecer su causa por intento de golpe de Estado. El organismo denunció formalmente a Bolsonaro junto a su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, por un delito de coacción.

Según el informe presentado al Tribunal Supremo, los movimientos bancarios de Bolsonaro entre marzo de 2023 y junio de 2025 “muestran indicios de posible lavado de dinero u otras actividades ilícitas”. El documento también asegura que entre 2023 y 2024 el expresidente recibió aproximadamente 30,5 millones de reales (cerca de cinco millones de euros).

El mismo informe sirvió a la Policía para denunciar a ambos por coacción, al considerar que promovieron en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños con el objetivo de obstaculizar la investigación que enfrenta Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas, relacionadas con la supuesta financiación de hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos.

El juez del Supremo y
El juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes (REUTERS)

Según la Policía, la campaña buscaba promover aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra autoridades nacionales, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes.

El informe policial detalla que las acciones de Bolsonaro y su hijo fueron impulsadas en un contexto en el que el presidente estadounidense Donald Trump mostró interés por la situación judicial del ex mandatario brasileño.

La Policía Federal considera que los hechos constituyen delitos de coacción y posible lavado de dinero, y envió el caso al Tribunal Supremo para su evaluación y las decisiones correspondientes.

La investigación sobre Bolsonaro se suma a los procesos judiciales que enfrenta por el intento de golpe de Estado contra el actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido durante el período posterior a las elecciones presidenciales de 2022. La denuncia se centra en la presunta coordinación de acciones en el exterior para entorpecer el curso de la justicia y la supervisión de las medidas cautelares.

El organismo precisó que los movimientos bancarios analizados incluyen transferencias y operaciones financieras realizadas tanto en Brasil como en el extranjero, que podrían corresponder a actividades ilícitas. Además, se evaluó que los fondos utilizados en la campaña internacional habrían tenido como objetivo ejercer presión política sobre el Gobierno brasileño.

La investigación sobre Bolsonaro se
La investigación sobre Bolsonaro se suma a los procesos judiciales que enfrenta por el intento de golpe de Estado contra el actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido durante el período posterior a las elecciones presidenciales de 2022 (REUTERS)

El Tribunal Supremo recibirá el informe de la Policía Federal y decidirá sobre la apertura de un proceso formal y las sanciones correspondientes en caso de confirmarse las acusaciones de lavado de dinero y coacción. Las autoridades brasileñas sostienen que la investigación busca garantizar que los actos de presión internacional no interfieran con la justicia interna.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BrasilJair BolsonaroPolicía de BrasilEduardo BolsonaroTribunal Supremo de BrasilÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

En medio de tensiones internas en el MAS y críticas de Evo Morales, el actual mandatario boliviano dijo que solo saldrá del país en octubre para un control médico en Brasil

Luis Arce descartó exiliarse al

Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la Armada de Chile, el temblor ocurrió tuvo una profundidad de 10 kilómetros

Suspendieron la amenaza de tsunami

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito a la Fuerza Aérea de Paraguay para combatir el narcotráfico

La entrega se realizó en Asunción con la participación del presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, y el canciller Rubén Ramírez

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito

Colombia arrasó en las nominaciones de los Premios Juventud 2025: Beéle y Karol G, los más destacados

La edición número 22 del evento latino más esperado tendrá lugar el 25 de septiembre en Panamá, con transmisión en vivo y participación global del público en la elección de los ganadores

Colombia arrasó en las nominaciones

Cambios en el gabinete de Boric: Nicolás Grau fue designado nuevo ministro de Hacienda de Chile tras la renuncia de Mario Marcel

El ex ministro de Economía y cercano colaborador del presidente asumirá la conducción de la política financiera en la recta final del mandato, con reformas tributarias y educativas en la agenda

Cambios en el gabinete de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía de Veracruz cumplimenta 13

Fiscalía de Veracruz cumplimenta 13 órdenes de aprehensión por motín en Cereso de Tuxpan que dejó siete muertos

Reforma laboral redefine prevención del acoso: un solo acto bastará para ser denunciado

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 22 de agosto

Desbarataron una banda que hacía entraderas y secuestraron más de $10 millones en artículos del hogar

“Ninguna ciudad merece épocas oscuras”: alcalde de Montería tras violencia en Cali y Amalfi

INFOBAE AMÉRICA
Sheila Casas pasa página tras

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Amelia Bono arrasa con las bermudas vaqueras más bonitas de este verano. ¡Y las agota en tiempo récord!

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

ENTRETENIMIENTO

Serena Williams reveló que usa

Serena Williams reveló que usa medicación para perder peso: “Me siento liviana física y mentalmente”

La gira de Bad Bunny en Puerto Rico incorpora intérpretes de lengua de señas

Quién es Nicola Peltz, la “manzana de la discordia” en la familia Beckham

Bob Dylan: 84 años y un legado musical que inicia una nueva etapa con su más reciente álbum

Más episodios, acción desbordante y giros inesperados: qué se sabe sobre la tercera temporada de The Last of Us