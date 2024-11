Sheynnis Palacios, la única Miss Universo que no pudo celebrar su reinado en su país por la persecución del régimen de Daniel Ortega

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, ha visitado más de 30 países este año, incluyendo Costa Rica, vecino a su país natal. (Foto EFE)

Con más de 30 viajes alrededor del mundo, Sheynnis Palacios es la Miss Universo que más viajes ha realizado durante su reinado en los 73 años del certamen de belleza. Desde Indonesia hasta Grecia, desde Qatar hasta Brasil. También es la única Miss Universo de la historia que no ha celebrado el triunfo en su país.

Sheynnis Palacios entregará su corona el próximo 16 de noviembre a la ganadora de las 127 candidatas previstas a participar en la 73 edición del Miss Universo, que se celebrará en Ciudad de México.

La reina nicaragüense, de 24 años, se alzó con el cetro de Miss Universo el 18 de noviembre de 2023 en San Salvador, El Salvador, y de esta forma se convirtió en la primera centroamericana en lograr esa corona.

Desde muy pequeña se interesó por los certámenes de belleza. Mientras estudiaba en el Instituto Pedagógico La Salle, de Managua, participó en el reinado escolar, y en 2016, a los 16 años, ganó el título Miss Teen Nicaragua.

De ahí en adelante ya fueron otras ligas: en 2017 representó a Nicaragua en Miss Teen Universe, donde logró clasificar al top 10 de semifinalistas y, luego, en 2022, en Miss World, en San Juan, Puerto Rico.

Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, se coronó Miss Universo 2023

Venta de buñuelos

Proviene de una familia pobre. Estudió Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA) gracias a una beca. Para obtener algunos ingresos vendía buñuelos, un dulce nicaragüense hecho de pequeñas tortas de masa de yuca o mandioca, entre sus compañeros de la universidad.

En 2018, como miles de jóvenes nicaragüenses, Sheynnis Palacios se sumó a las protestas pacíficas contra la dictadura sandinista, y esa sería una factura que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le cobraría más tarde.

Tras su triunfo en Miss Nicaragua, en 2023, algunos medios de comunicación afines al régimen impulsaron una campaña para desacreditarla y burlarse de ella. “Miss Buñuelo”, le endilgaron, en alusión a la venta de este dulce que realizaba en la universidad para costearse sus gastos.

Los nicaragüenses salieron a las calles a celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios la noche del sábado 18 de noviembre de 2023. (Foto cortesía)

El régimen de Daniel Ortega reaccionó de forma contradictoria al triunfo de Sheynnis Palacios como Miss Universo, el 18 de noviembre de 2023. En las primeras horas, mostró regocijo, pero pocas horas más tarde evidenció su molestia hacia las celebraciones que provocó el triunfo de la nicaragüense.

A la medianoche de ese sábado, una delegación de altos funcionarios de la alcaldía visitó con flores la humilde vivienda de la familia de la reina de belleza, y al día siguiente el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, instancia a cargo de la vicepresidente y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, publicó una nota de celebración por el triunfo nicaragüense.

“Nicaragua celebra con legítimo orgullo y alegría la coronación de Miss Universo para su bella representante, Sheynnis Palacios Cornejo”, dice la nota. “Nos unimos al justo regocijo de Sheynnis, su familia y nuestro pueblo, y al festejo de Centro América al alcanzar nuestra región, por primera vez, ese trono de la hermosura y el talento de nuestras mujeres y de nuestras laboriosas y humildes comunidades”.

En 2018 Sheynnis Palacios se sumó a las protestas pacíficas contra la dictadura sandinista, y esa sería una factura que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le cobraría más tarde (AP Foto/Alfredo Zúñiga)

Represión a Miss Nicaragua

Sin embargo, pocas horas después el régimen cambió radicalmente su posición, en un viraje que algunos atribuyen a dos hechos que sucedieron tras el triunfo de Palacios: los festejos populares en las calles esa medianoche y las fotos de cuando la nueva Miss Universo participó en las protestas de 2018 que circularon en redes sociales.

Las autoridades de Migración nicaragüenses impidieron el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, quien fue devuelta a México desde el aeropuerto de Managua. Al mismo tiempo, la Policía allanaba la residencia de Celebertti en Managua y apresaba a su esposo e hijo, Martín Argüello y Bernardo Argüello, respectivamente.

Dos artistas de la ciudad de Estelí -Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, conocidos artísticamente como Vink Art y Torch Místico- fueron arrestados el 21 de noviembre de 2023 por intentar pintar un mural en Estelí en honor a Sheynnis Palacios.

Cuando pintaban el mural, policías vestidos de civil intimidaron a los jóvenes artistas y los obligaron a borrar la imagen con brochazos de pintura blanca y momentáneamente los dejaron libres. “Hasta ahí quedó. Tuvimos las intenciones de terminar, cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar”, afirmó uno de los artistas en redes sociales. Luego los apresaron. Ambos fueron desterrados el pasado 5 de septiembre.

El tiktoker Cristóbal López Acevedo, conocido como Tropi Gamer y simpatizante del régimen de Ortega, fue encarcelado por manifestar su apoyo a la nueva Miss Universo. (Foto cortesía)

Cristóbal Geovanny López Acevedo, un tiktoker nicaragüense y simpatizante del Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega, fue capturado el 22 de noviembre de 2023, por expresar simpatías por la reina de belleza y defenderla de las ofensas que realizaban contra ella algunos comentaristas de la televisión oficialista. “Me arrestaron por apoyar a Sheynnis Palacios, porque ella no tiene la doctrina de ellos (Ortega y Murillo)”, dijo López Acevedo en entrevista a la plataforma Divergentes luego que fue excarcelado y desterrado casi un año después de su detención.

Tan pronto comenzó la represión contra lo que el triunfo de Palacios representaba, la organización Miss Universo pidió al régimen de Daniel Ortega que garantizara la seguridad de sus afiliados en Nicaragua. “Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos los afiliados a la organización, y hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad, y cumplan con lo solicitado”, expresó un comunicado difundido por la organización desde San Salvador.

El discurso de regocijo y felicitaciones de la dictadura había cambiado totalmente y así lo evidenció Rosario Murillo en sus alocuciones radiales del mediodía.

“Vemos el aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración, en golpismo destructivo, o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas y criminales, de quienes, como vampiros y vividores, se han servido del pueblo, de los bienes del pueblo, de los patrimonios naturales, culturales, legítimos patrimonios del pueblo nicaragüense”, expresó.

“Cualquier plan cobarde y huérfano de ideas, de ideales, de valores y de líderes. Cualquier plan diabólico y malévolo que atente contra el derecho de Nicaragua a vivir seguros, tranquilos, y en la vitalidad y el vigor de la alegría, el trabajo, la seguridad y la paz, no será nunca nicaragüense, no tendrá la gracia de Dios. Sólo son necias, torpes, maquinaciones delincuenciales, de chanchullos disipados que pretenden atentar contra el brillo hermoso de la belleza y la paz”, añadió.

Poco después de la intervención de Murillo, el 1 de diciembre de 2023, la Policía de Nicaragua acusó a Karen Celebertti, a su esposo e hijo de “traición a la patria”, “conspiración” y otros delitos.

Según un comunicado policial los miembros de la familia Arguello Celebertti, “participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado, orquestado por agencias internacionales y misiones extranjeras”.

La directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, fue desterrada, acusada judicialmente y obligada a renunciar a la franquicia del certamen de belleza; su esposo e hijo fueron apresados y también desterrados (Foto cortesía)

Certamen del régimen de Ortega

La organización Miss Universo anunció a principios de diciembre de 2023 que Celebertti renunciaba a su franquicia en Nicaragua, en lo que se interpretó como el resultado del chantaje del gobierno sandinista. El sábado 6 de enero de 2024, el esposo e hijo de Celebertti fueron excarcelados y al día siguiente expulsados del país.

Miss Nicaragua quedó desbarata, sin dirección.

Medios locales informaron que la familia Ortega Murillo gestionó la representación de Miss Nicaragua y, al no conseguirla, lanzó su propio concurso de belleza femenina.

“Estamos lanzando el viernes 26 de abril (2024), Dios mediante, una nueva actividad de reconocimiento del talento, la creatividad y la belleza nicaragüense”, anunció Rosario Murillo a través de los medios de comunicación afines al gobierno.

Aunque Sheynnis Palacios siempre que ha podido habla de sus planes de celebrar el triunfo en Nicaragua, nunca regresó a su país natal, lo que se atribuyó al exilio forzado que le está tocando vivir. Ella desmintió esa conclusión.

Pese a la persecución contra ella y su familia, Sheynnis Palacios evitó confrontar con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo (EFE/ Miguel Lemus)

El pasado 1 de julio, mientras se encontraba en gira por Republica Dominicana, Palacios aseguró que no estaba exiliada y sus planes de celebrar en Nicaragua siguen en agenda. “Quiero informarles a todos los medios acá que no estoy exiliada, las puertas de mi país están abiertas para ir a celebrar con todos los nicaragüenses, igualmente con toda mi familia”, dijo a los periodistas sin explicar por qué no han regresado hasta ahora a su país.

La afirmación de Palacios, aparentemente tiene más que ver que con su estrategia de no confrontar al régimen de Nicaragua, para evitar mayores represalias en su entorno, que con la realidad.

“Las ganadoras anteriores han disfrutado triunfalmente de las giras de regreso a casa con la corona. Pero lo que se suponía que iba a ser un gozoso logro se ha convertido en un delicado camino por el que Palacios tiene que navegar, evitando la fea verdad de que ella o las personas a las que quiere podrían sufrir repercusiones si regresa”, estimó el New York Times en un artículo sobre la reina nicaragüense.

En mayo pasado, la directora de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, aseguró que Palacios y su familia vivían un “exilio indefinido” debido a las “crueles intenciones” de la dictadura de Daniel Ortega. Poco después de publicado, este mensaje fue borrado de las redes sociales de Jakrajutatip.

Hubo más señales. Apenas un mes antes, en abril pasado, la abuela y un hermano de Sheynnis Palacios viajaron a Estados Unidos a través del parole humanitario que ofrece ese país a los nicaragüenses.