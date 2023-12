Brasil aprobó una reforma fiscal histórica pero los brasileños se hunden en la deuda

Desde la izquierda, el ministro de Hacienda Fernando Haddad, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente del Senado Rodrigo Pacheco y el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira posan con el documento de la reforma tributaria, en la sede del Congreso Nacional en Brasilia (EFE/Andre Borges)

El Congreso vota hoy el presupuesto para 2024. Sin embargo, el camino elegido por los diputados parece ir cada vez más en dirección contraria a la del Gobierno. Ayer, el texto propuesto como Ley de Presupuesto Anual del que es ponente el diputado Luiz Carlos Motta, del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, fue un puñetazo en las tripas para los planes del ejecutivo.

Entre las novedades del texto se propone un recorte de 17.000 millones de reales, unos 3.460 millones de dólares, en el gasto para el PAC en 2024, el Programa de Aceleración del Crecimiento que es el programa estrella de Lula, centrado en nuevas infraestructuras y crucial para la posible victoria de su Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones municipales del próximo año.

Las inversiones previstas por el Gobierno eran de 61.300 millones de reales, 12.410 millones de dólares, que ahora pasarán a ser de 44.300 millones de reales (9.013 millones de dólares), según el texto. También se elimina la cifra de 5.000 millones de reales, 1.017 millones de dólares, que el Gobierno quería garantizar a empresas estatales como Petrobras y ENBPar, la Sociedad Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional, para que pudieran gastar ese dinero sin que se contabilizara en la llamada mitad fiscal. El Congreso, sin embargo, aumentó las llamadas enmiendas parlamentarias, fondos cedidos de facto por el Gobierno para asegurarse el apoyo en las votaciones de los temas más queridos por la agenda de Lula, pero criticados por la opacidad en la información de su uso. De 11.300 millones de reales (unos 2.300 millones de dólares), estos fondos pasan a 14.400 millones de reales (casi 3.000 millones de dólares) en el texto presentado por el diputado Motta.

Sin embargo, la semana pasada el júbilo del Gobierno y el Congreso era compartido por la aprobación de la nueva reforma fiscal considerada histórica y necesaria dado el complicado y burocrático sistema tributario del país. Brasil tendrá a partir de ahora un impuesto único, el IVA, con un tipo aún por determinar que se calcula que alcanzará el 27,5%, el más alto del mundo. La reforma entrará en vigor en 2026, con un periodo de prueba, y se aplicará plenamente en 2033.

Entre las novedades está el hecho de que para los productos, la tributación se desplaza del origen donde se producen los bienes, al destino donde se consumen. La gran incógnita sigue siendo la clase media. Hasta ahora en Brasil se ha dado la paradoja de que los ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que la clase media. El equipo económico de Lula ha prometido corregir esas distorsiones creando un sistema más justo para los contribuyentes, aumentando la tributación para unos y disminuyéndola para otros, sin aumentar la recaudación fiscal global. Sin embargo, como escribe Diogo Schelp en el diario O Estado de São Paulo, “el perfil derrochador de este Gobierno va en la dirección opuesta. Y la forma en que se discutió la primera fase de la reforma demuestra que es la clase media la que tiende a salir perdiendo cuando se trata del impuesto sobre la renta”. A finales de noviembre, el Gobierno aumentó la previsión de déficit fiscal para 2023 a 177.400 millones de reales, unos 36.100 millones de dólares. Se trata del peor resultado para el primer año de un mandato presidencial, según informaciones del Tesoro Nacional.

La sesión del Congreso por la reforma tributaria (REUTERS/Adriano Machado)

La aprobación de la reforma fiscal, sin embargo, tuvo un impacto en la calificación de riesgo de Brasil. S&P Global Ratings, la agencia de riesgo estadounidense, elevó inmediatamente la calificación de Brasil de BB- a BB. Se trata de un “grado todavía especulativo”, según el cual el país aún tiene incertidumbres que resolver en cuanto a su situación financiera. “La mejora, aunque todavía moderadamente débil, de las perspectivas de crecimiento económico y la débil situación fiscal siguen limitando la calidad crediticia de Brasil. Nuestra perspectiva estable refleja la expectativa de que el país avance lentamente en la resolución de los desequilibrios fiscales y una perspectiva económica aún débil, equilibrada por una fuerte posición externa y una política monetaria que está ayudando a volver a anclar las expectativas de inflación”, dijo S&P Global Ratings.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo en su informe “Perspectivas de la economía mundial” que Brasil subiría dos puestos en la clasificación de las mayores economías del mundo, ocupando el noveno lugar. Según el FMI, el PIB de Brasil terminará 2023 en 2,13 billones de dólares, justo por delante de los 2,12 billones de Canadá. Hay que añadir, sin embargo, que en comparación con Canadá, Brasil, además de ser más poblado, tiene una estructura social con una distribución desigual de la renta. Más crítico es, en cambio, el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe publicado el lunes estima que Brasil crecerá un 3% a finales de año, cifra que se reduce drásticamente al 1,8% en 2024, con una inflación prevista del 3,2% y una deuda pública del 80%. El Presidente Lula había declarado en octubre que Brasil no alcanzará la meta fiscal en 2024, creando pánico entre los inversores y especialmente en el Ministerio de Economía, cuyo titular Fernando Haddad ha hecho del déficit fiscal cero uno de sus principales mantras.

Según el informe de la OCDE, la trayectoria de la deuda es “muy sensible” a la aplicación del programa de reformas. El organismo internacional recomienda una nueva ronda de reformas reglamentarias, la aplicación de un marco fiscal sólido y una política fiscal completa, una mayor participación en el comercio internacional, así como la mejora de los programas de protección social, la ampliación de la participación de la mujer en el mercado laboral y un sistema de educación y formación más sólido.

Sin embargo, a Lula no le gustaron ni el análisis ni las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Vi un titular en los periódicos que me enfadó mucho, el de la OCDE juzgando la economía brasileña. Quiero decirles a los de la OCDE que se tomen un café para demostrarles que están equivocados. ¿Cómo pueden adivinar si no saben nada (sobre Brasil)? Quiero decir a la gente que es pesimista: Brasil crecerá. Los datos que tengo y las posibilidades que tenemos son muy grandes. El dinero está circulando en las manos de la gente. Soy muy optimista para 2024″.

Pero basta leer el informe de la OCDE para darse cuenta de cuánto trabajo social hay que hacer, además de las políticas de subsidios, para garantizar un país mejor y, por tanto, una economía mejor. Son sobre todo los niños y las mujeres quienes se ven penalizados en Brasil, informa el texto. La participación femenina en la población activa y en el empleo en el gigante latinoamericano, según el análisis de la ODCE, es unos 20 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. La principal barrera para las mujeres es el acceso a la educación. “En Brasil, sólo un tercio de los niños menores de tres años tiene acceso a guarderías. La pandemia ha empeorado la situación educativa de los niños más pobres. A pesar del elevado gasto público en educación en relación con el PIB, los recursos no siempre se destinan a mejorar la desigualdad de oportunidades. Además, la participación en programas de formación profesional y educativa sigue siendo baja y las oportunidades de formación profesional postsecundaria son limitadas”, afirma el informe.

Personas realizan compras en San Pablo (EFE/Fernando Bizerra Jr/Archivo)

Mientras tanto, se acerca la Navidad y la clase media brasileña, que representa la mayor parte de la población, tiene que hacer cuentas con su cartera. Una investigación del instituto de sondeos Travessia, realizada en 11 ciudades brasileñas para el sitio de noticias Metrópoles, reveló que el 41% de los encuestados reducirá sus gastos para las fiestas de fin de año. Los comerciantes también se muestran pesimistas, especialmente tras el fracaso del Black Friday, el pasado 24 de noviembre, cuando las ventas registraron una pérdida del 15% en la facturación y del 18% en el número de compras online.

“Dado el entorno macroeconómico más restrictivo y la vuelta de los consumidores a las tiendas físicas, no podemos esperar grandes resultados en las ventas online para Navidad”, dijo Marcelo Osanai, director de e-commerce de NielsenIQ Ebit, en referencia a los altos tipos de interés y a los consumidores endeudados. Según la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, cerca del 77% de los hogares brasileños estaban endeudados en octubre, con un 30% en mora. Las compras a plazos, que representaban el 7% del total en noviembre de 2007, representan ahora el 20%. Las tarjetas de pago a plazos, utilizadas inicialmente para adquirir bienes de mayor valor, como los electrodomésticos, se utilizan ahora para pagar gastos cotidianos, como los supermercados. El resultado es una explosión de las insolvencias. Los plazos sin intereses ayudan a corto plazo a reducir la morosidad de los brasileños endeudados al permitir que los más vulnerables financieramente tengan acceso al crédito. Sin embargo, a largo plazo se corre el riesgo de crear una burbuja que tarde o temprano pagará todo el país.

A esto se añade la posibilidad de una burbuja del crédito inmobiliario. De hecho, el Gobierno permite que una misma propiedad se utilice como garantía de varias deudas, un mecanismo que a largo plazo corre el riesgo de llevar a millones de brasileños al borde de la quiebra, como ocurrió en el sector inmobiliario en Estados Unidos con la burbuja especulativa de 2007/2008. Por último, además de las cuotas que hay que pagar, los brasileños están viendo cómo se dispara el precio de algunos productos en el mercado. Los consumidores se han puesto en alerta estos días porque el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado normas más estrictas para la eficiencia energética de los frigoríficos que pueden venderse en Brasil. Eletros, la organización que representa al sector, ya calcula que a principios del año que viene los frigoríficos más baratos tendrán que ser retirados del mercado, lo que elevaría el precio mínimo del producto a más de 5.000 reales, unos mil dólares.