El gobernador opositor boliviano Luis Fernando Camacho seguirá en prisión: “Su vida corre riesgo permanente”

Luis Fernando Camacho en un audiencia el pasado 18 de abril. Lo obligaron a asistir en medio de su tratamiento (Foto: Martín Camacho)

“Puedo estar más tiempo en la cárcel pero el delito no va a ser mío, va a ser de quienes tienen a una persona ilegalmente detenida y que ahora buscan ampliarle su detención sólo con fines políticos”.

Esas fueron las palabras pronunciadas por Luis Fernando Camacho en la audiencia del miércoles, antes de que la justicia boliviana decidiera ampliarle la prisión preventiva por cuatro meses más en el marco del caso conocido como “Golpe de Estado I”.

El juez primero de Instrucción Anticorrupción, Mario Helmer Laura, dio lugar al pedido de la Fiscalía luego de que el político fuera imputado por los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa; así como uso indebido de bienes y servicios públicos. Todo esto por los hechos suscitados en la crisis de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien fue denunciado por fraude en los comicios de ese año.

Camacho está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde fines del año pasado. Consultado por Infobae, su abogado, Martín Camacho, detalló cómo está su salud, dado que el gobernador de Santa Cruz debe recibir tratamiento médico por la enfermedad que padece, el síndrome Churg-Strauss. Este problema le resta la capacidad de generar defensas y, por eso, recibe inmunoglobulinas cada 21 días.

“Luis Fernando recibe este tratamiento desde hace varios años por la enfermedad de base que padece. El día que fue secuestrado, el 28 de diciembre de 2022, justamente tocaba que se le suministre el medicamento. Sin embargo, fue imposible viabilizar el mismo hasta casi ocho días después”, recordó el letrado.

Luis Fernando Camacho en la audiencia de este miércoles (Captura de TV)

Y siguió: “Luego de varios recursos legales por la vía ordinaria y la vía constitucional, la dirección del régimen penitenciario convocó a una junta médica que fue la que determinó la urgencia de continuar con este tratamiento en un ambiente que reúna las condiciones de higiene y esterilidad; y que, por razones obvias, no se daban en un centro penitenciario”.

“Sin embargo, nunca se permitió el traslado del gobernador a un hospital o clínica; y fue el director nacional del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien ‘adaptó’ (lo expresó entre comillas) un espacio que él mismo bautizó como de ‘contingencia sanitaria’, que luego se convertiría en la celda y enfermería de Luis Fernando. Es en ese lugar en donde ha venido recibiendo su tratamiento desde su ilegal privación de libertad bajo condiciones extremas de insalubridad”, subrayó.

El abogado de Camacho luego denunció que la semana pasada, más concretamente el martes 18 de abril, se dio “el hecho más grosero y vulnerador de su integridad física y salud, cuando a las 8:50 aproximadamente, mientras Luis Fernando se encontraba recibiendo su tratamiento, fue trasladado de manera violenta con el suero y la máquina de bombeo que suministra el mismo hasta la gobernación del centro penitenciario para que esté presente en una audiencia”.

“Es importante entender que la suministración de la inmunoglobulina debe hacerse en un ambiente estéril y bajo vigilancia permanente en un periodo de tiempo de 24 horas con una bomba especial que calibra el goteo del medicamento. Es casi como una quimioterapia. Sometido a todas estas vicisitudes y maltratos, es muy difícil saber si el tratamiento está cumpliendo con su función. El estado de salud de Luis Fernando es delicado y de constante emergencia. Su vida corre riesgo permanente”, denunció Martín Camacho.

Respecto a la situación judicial de su defendido, indicó que “viene enfrentando más de ocho procesos penales, todos desde que asumió la presidencia del Comité Pro Santa Cruz y luego se perfiló como el líder de la oposición de mayor notoriedad y relevancia del país”.

La celda donde pasa sus días Camacho (Archivo)

“Se le han abierto causas por distintos motivos, todas de carácter político. Desde su secuestro el 28 de diciembre de 2022, estos procesos han cobrado fuerza y se han presentado dos nuevas imputaciones en la ciudad de Santa Cruz por hechos distintos a los de 2019 y que van ligados a sus actividades como gobernador. Se le ha tomado declaraciones por las protestas sociales encabezadas por el pueblo cruceño el pasado noviembre cuando se exigía un censo oportuno y transparente. Y se ha llegado hasta el extremo de utilizar a particulares para gestar denuncias descabelladas de supuestos hechos que hubieran ocurrido hace más de 35 años atrás cuando Luis Fernando tenía 7 años, un extremo que raya en lo absurdo e ilegal”, sostuvo.

En otro orden, el defensor de Camacho anunció que llevará adelante una acción penal contra el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, por vulneraciones a los derechos del gobernador de Santa Cruz.

Consultado al respecto, indicó: “Por lo sucedido el martes 18, vamos a denunciar atentados contra la integridad física y la vida en contra del gobernador de Santa Cruz. Además, por no cumplir sus deberes como funcionario público. No vamos a permitir que el señor Limpias o el señor Franz Laura (director del régimen penitenciario de La Paz) sigan mellando la dignidad y la integridad física de Luis Fernando”.

Y completó: “El director del régimen penitenciario es un funcionario público y debe cumplir con brindar todas las medidas de seguridad, no sólo a mi defendido; si no a todos los internos que se encuentren bajo su custodia por la misma posición de garante que tiene. Lo que sucede en las cárceles de Bolivia es terrible, basta con revisar los antecedentes de muertes y fugas en el penal de Chonchocoro en lo que va de este año para poder constatar que lo que digo no es mentira”.

La imputación a Camacho por el paro de 36 días el año pasado

La imputación por el paro de 36 días

Esta semana, la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz —a cargo de la fiscal Magaly Violeta Bustamante Herbas—, imputó a Camacho por el paro de 36 días que se llevó adelante el año pasado a favor del censo en Bolivia.

Su abogado, Martín Camacho, confirmó a este medio que se pidieron seis meses de prisión preventiva para el político opositor y que fue el único apuntado pese a que había otros investigados.

Los delitos que se le imputaron en este caso son los de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y desórdenes o perturbaciones públicas.

“La imputación fue notificada este martes a las 18:00 en el centro penitenciario de Chonchocoro. La audiencia está señalada para el jueves 27 de abril a las 14:00 por el juez Mario Helmer Laura, que es el mismo magistrado del caso ‘Golpe I’”, detalló el letrado a este medio.

Los delitos que se le imputaron en este caso son los de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y desórdenes o perturbaciones públicas

Un poco de historia

Luis Fernando Camacho fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado, de 44 años, con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.

La noche del 4 de noviembre, mientras las protestas iban en aumento, Camacho voló de Santa Cruz a La Paz para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él mismo había redactado. Sin embargo, tuvo que regresar a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de manifestantes oficialistas.

Camacho se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales tras los comicios de 2019, aunque no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.

Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.

Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo.

En esos comicios, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se alzó con la victoria con el 55,11 % de los votos. En segundo lugar, terminó Carlos Mesa, con el 28,83 %; y tercero, Camacho, con el 14,00 %.

Luis Camacho es gobernador del Departamento de Santa Cruz desde el 3 de mayo de 2021.

Seguir leyendo: