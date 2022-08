Martín Burt, precandidato a la presidencia de Paraguay: “El país se está volviendo el centro regional del narcotráfico”

Martín Burt, precandidato a la presidencia de Paraguay

En medio de la crisis política que atraviesa Paraguay tras las acusaciones de Estados Unidos por corrupción contra el vicepresidente Hugo Velázquez, la oposición se enfoca en las elecciones internas del próximo 18 de diciembre para definir la fórmula que se enfrentará al oficialista Partido Colorado en los comicios presidenciales de abril de 2023. Martín Burt, ex alcalde de Asunción (1996–2001), es uno de los precandidatos por la “Concertación para un Nuevo Paraguay”, la alianza que reúne por primera vez a todo el arco opositor -23 partidos y 2 movimientos- para desbancar a la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del Partido Colorado).

En el marco de su visita a Buenos Aires, el funcionario liberal dialogó con Infobae sobre las aspiraciones de la Concertación, sus posibilidades de terminar con la hegemonía del Partido Colorado, y la crisis política a raíz de los casos de corrupción que salpican a altos dirigentes del Gobierno -incluido el ex presidente Horacio Cartes-. También se refirió a la actualidad de América Latina, el Mercosur, y su visión sobre la guerra en Ucrania.

Sobre la situación de su país, remarcó que un eventual gobierno de la Concertación debe hacer foco en la generación de empleo y la lucha contra la corrupción. Advirtió, además, que, en caso de continuar el Partido Colorado en el gobierno, Paraguay “se va a volver en el centro regional del narcotráfico”.

-Es la primera vez que todo el arco opositor se junta para hacer frente al partido de gobierno. ¿En qué consiste esta Concertación?

-Paraguay en los últimos periodos ha estado gobernado por el Partido Colorado, que es realmente un partido minoritario, pero es la minoría más grande. Hoy solamente el 30% de los paraguayos suscriben al Partido Colorado, si bien hay muchos más afiliados; otro 30% son independientes, y el 40%, es decir, el 24 más el 15%, somos opositores. Es decir, la mayoría de Paraguay es opositor al Partido Colorado, y si nos unimos le podemos ganar, pero si nos dividimos siempre va a ganar el Partido Colorado. Es una lógica muy sencilla de tener una interna común y el candidato que gane la interna utilizando el padrón nacional de la Concertación la pugna contra el candidato del Partido Colorado. Hay dos candidatos del Partido Colorado que en el mismo día también van a tener su interna: uno es el candidato de Horacio Cartes, que ha sido declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, y el otro es el candidato del gobierno, que también ha sido declarado significativamente corrupto y que tuvo que renunciar para que suba el ministro de Obras Públicas. Pero los dos sectores están comprometidos, han cooptado el Partido Colorado, lo han llenado de corrupción y han hecho bastante daño al Paraguay. Entonces hay una conciencia de que son 70 años ya de este régimen y hay que cambiar. Así que hay mucho entusiasmo, la población está lista para un nuevo gobierno y muchos colorados también están listos, se dan cuenta de que si no hay alternancia, el Partido Colorado continuará como una organización que solamente se dedica a quedarse en el gobierno sin ningún tipo de reforma en favor de la población.

-Usted dice que la mayoría del Paraguay es opositora, ¿entonces por qué se dio esto de que en las últimas décadas el Partido Colorado es el gobierno predominante, con la excepción del gobierno de Lugo en el medio?

-En Paraguay no hay balotaje, no hay segunda vuelta, entonces no se ha podido ganarle al Partido Colorado, a pesar de tener más gente que está en su contra. Este es un acto de madurez de los partidos políticos y de la sociedad paraguaya de unir fuerzas contra el Partido Colorado. En el caso de Lugo, ellos han demostrado que cuando el pueblo se une realmente y tiene un mensaje atractivo, la gente le vota. A mí me ha tocado lo mismo cuando en el 96 le gané al Partido Colorado como Intendente Municipal de Asunción. Es decir, si uno tiene un buen mensaje y captura la imaginación y el corazón de la gente se le puede ganar al Partido Colorado. Ellos tienen la estructura del gobierno, usan sin ningún tipo de vergüenza los recursos del Estado, los vehículos del Estado, y presionan a los funcionarios públicos a votar por ellos. Por eso se han mantenido en el poder mucho tiempo.

-Pese a este poder que usted menciona que ostenta el oficialismo, ¿llega golpeado por los casos de corrupción? ¿Y cómo se ve la Concertación de cara a las elecciones, ya cuentan con algunos sondeos?

-El Partido Colorado llega muy golpeado, estas últimas declaraciones de Estados Unidos de que sus dirigentes máximos sean significativamente corruptos es algo que por supuesto a ningún paraguayo le tomó por sorpresa. Entonces el Partido Colorado está golpeado. Y la oposición está entusiasmada. Los sondeos yo creo que le dan a la Concertación una buena oportunidad. Lo que tenemos que hacer es tratar de mantener una sana competencia dentro de la Concertación, de tal manera a que cuando gane uno de nosotros todos podamos acompañar al candidato ganador de la Concertación y que nadie se quede sentado, que nadie vaya a pujar la presidencia de la República por otro lado.

Martín Burt cuestionó duramente al vicepresidente Hugo Velázquez, quien fue acusado por EEUU por corrupción (REUTERS/Jorge Adorno)

-Falta menos de un año para las elecciones, ¿cuáles serían los pilares de la Concertación y los principales temas que se deben afrontar en el corto plazo?

-Los dos temas principales de la Concertación son la lucha contra la corrupción y la promoción de fuentes de trabajo, que es mi propuesta. La gente necesita trabajar, está golpeada después de dos años de pandemia y un año de sequía. La economía paraguaya está bastante golpeada y justo cuando nos estábamos por recuperar vino la guerra en Ucrania y los precios del combustible han subido hasta las nubes. Paraguay no produce petróleo, o sea que estamos muy golpeados. La buena noticia es que en el año 2023 se va a acabar los 50 años del Tratado de Itaipú, entonces vamos a poder disponer de nuestra electricidad y ojalá que eso también nos dé recursos. Pero los dos temas principales que le preocupa la Concertación son el tema del trabajo y la corrupción. El Partido Colorado no tiene propuestas, ellos buscan quedarse en el poder por siempre. La política en el Paraguay, particularmente del Partido Colorado, ha hecho que la educación en el país esté entre una de las peores de América Latina y la corrupción sea una de las mayores de América Latina. Ellos han politizado el Ministerio de Educación hasta el punto en que tenemos una altísima deserción, no solamente de estudiantes, sino altísima deserción de profesores y no hay un culto al aprendizaje, a la enseñanza.

-¿Cómo impactó en el país las recientes acusaciones de corrupción por parte de Estados Unidos?

-Una gran tristeza. Porque el vicepresidente que renunció un día, a la semana levantó su renuncia. Entonces nosotros tenemos como vicepresidente una persona que internacionalmente está sancionada, eso es muy mala imagen para Paraguay. Es algo que a nosotros nos duele, nos lastima, nos entristece. ¿Qué hemos hecho los paraguayos para merecernos este tipo de infortunio? ¿Qué ha hecho la población de Paraguay para tener a todo un partido político que lo está estrangulando con corrupción? Desde el sector de Horacio Cartes se jactan de hacer contrabando, se jactan de controlar monopolios enteros en todas las industrias, la industria del cemento, el ganadero más grande del Paraguay, tienen cadenas de farmacias, de estaciones de servicio, es como un pulpo que lo va atrapando todo con ilimitada cantidad de dinero.

-¿Qué tipo de contrabando?

-Contrabando de cigarrillos. Ellos hacen contrabando de cigarrillos al Brasil y eso se usa como moneda de cambio para el narcotráfico. A tal punto que Paraguay se está volviendo, y esto es lo más grave para la región, no solamente para Paraguay, en el centro regional del narcotráfico, porque no funciona la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, no funcionan los juzgados, no funciona la policía, no funciona el ejército. Entonces es un arco libre para los narcotraficantes. Los narcotraficantes antes auspiciaban candidaturas a nivel municipal, ahora se presentan como candidatos. Si todo continúa con el Partido Colorado en el gobierno, vamos a tener un Estado fallido, donde entran aviones iraníes con comandantes pilotos sindicados como de grupos terroristas. No se sabe qué trae el avión, se cree que llevan cigarrillos solamente. No se sabe qué tipo de contactos tienen con grupos del Hezbollah en la Triple Frontera. Tenemos que hacer algo para que Paraguay se normalice y que no se instale el narcotráfico en esta parte de Sudamérica como lo ha hecho en Centroamérica, pero hace poco en Colombia. Puede llegar a destruir totalmente el país, y va a desbordar hacia Brasil y Argentina. Las pandillas brasileñas Primer Comando Capital y Comando Vermelho ya se están instalando en el Paraguay, desde donde trafican armas a San Pablo y Río de Janeiro. Se está volviendo un lugar peligroso Paraguay y nosotros necesitamos que haya seguridad jurídica y seguridad plena para que vengan las inversiones extranjeras.

-La prensa paraguaya informó sobre presuntos vínculos del vicepresidente Velázquez con el grupo terrorista Hezbollah. ¿Qué consideración tienen desde la Concertación respecto a este tema?

-Denuncias concretas no hay, pero sí se sabe de que hay un flujo económico entre esos grupos. Los dos sectores del Partido Colorado están comprometidos con la corrupción, no niegan sus vínculos y están desafiando a los Estados Unidos que vengan y que lo demuestren. Justamente nuestras instituciones no están funcionando, han sido cooptadas por este crimen organizado y es algo muy peligroso; para Paraguay es fatal, pero también para la región.

-¿Lo mismo ocurre con el avión iraní? ¿Ingresó con connivencia del Estado?

-Entró como siete u ocho veces, y no hay ningún reporte.

-¿Y cuál es la explicación del Gobierno?

-No tienen explicación. El gobierno culpa a Cartes y Cartes culpa al gobierno. Pero dentro de poco se van a dar el gran abrazo republicano. Porque lo único que ellos quieren es quedarse en el poder, no les interesa la educación, no les interesa la salud, no les interesa la seguridad en el país.

Martín Burt, precandidato a la presidencia de Paraguay, condenó las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba

-Yendo al plano más internacional, ¿qué mirada tienen desde la Concertación sobre la actualidad de América Latina, con este nuevo rumbo de gobiernos de izquierda, con Petro en Colombia, Boric en Chile, AMLO en México, con Lula bastante bien perfilado en Brasil?

-Lo que nosotros vemos es el quiebre que hay en América Latina, donde los sectores no se hablan. Tenes el sector de la derecha chilena que no comprende por qué la gente está tan insatisfecha, lo mismo en otros países de América Latina. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es actuar rápidamente y buscar un gran consenso nacional sobre las reformas que hay que hacer. Queremos evitar esa polarización que hay en los países vecinos; en Brasil hay una gran polarización, nos preocupa la polarización en la Argentina, la polarización en Chile, la polarización en Colombia… Significa que un sector del país discrepa 100% con la otra mitad del país sobre cuáles son las causas de los problemas y las posibles soluciones. Entonces vamos a ir a un desgaste innecesario, donde tenemos tantas oportunidades de crecer, si tan solo escuchamos. Ojalá que Paraguay pueda volver a encontrar una armonía.

-Esos gobiernos que mencioné anteriormente han evitado condenar lo sucedido en Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué opina usted respecto a estos tres países y sus gobiernos?

-Nosotros estamos en contra de las dictaduras. No existe persona en el Paraguay que esté a favor de las dictaduras, mayormente en la Concertación. Nosotros no estamos de acuerdo con que se lleve preso a un obispo en Nicaragua, ni que se lleve preso a los dirigentes políticos en Venezuela. Es un rechazo total.

-¿Entonces para usted Maduro, Ortega y Díaz-Canel son dictadores?

-Absolutamente. Claro que sí. Nosotros que hemos ganado una democracia con tanto sacrificio en América Latina, no vamos a venir a apoyar en el Paraguay, nosotros consideramos innegociable la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Hay cero margen en el Paraguay, cero tolerancia para que pueda surgir un sector, ya sea de derecha o de izquierda, que quiera violar la Constitución y violar las leyes particularmente las relacionadas con las libertades.

-Respecto al Mercosur, ¿usted está de acuerdo con la postura Uruguay de flexibilizar más el bloque?

-Totalmente. Nosotros tenemos que flexibilizar, nuestras industrias en el Paraguay son muy resilientes por efecto del contrabando. Apenas hay una variación de precio en la Argentina o en el Brasil, nosotros estamos siendo invadidos por comestibles, por combustible, tenemos mucha dificultad en controlar nuestras fronteras. Tenemos excelentes productos porque la economía paraguaya se ha modernizado en los últimos años, gracias al talento paraguayo local, pero también al talento argentino, uruguayo y brasileño. Tenemos generalmente una inflación controlada, un Banco Central del Paraguay blindado, una política crediticia estable, el dólar no cambia, tenemos equilibrio presupuestario. Ahora sufrimos un poquito con la pandemia, pero en general el Estado tiene prohibido gastar más de lo que ingresa. Tenemos un gran desafío en aumentar nuestra tasa de inversión, estamos llegando ya al tope de nuestra capacidad de tomar préstamos del exterior mayores a 35% de nuestro producto interno bruto. O sea que tenemos que ser más eficientes en el gasto público. El Banco Interamericano de Desarrollo sacó un informe hace un par de años donde dijo que en el Paraguay se quedaba en el bolsillo de los funcionarios públicos aproximadamente 1.500 millones de dólares al año. Una política de transparencia radical, una política de honestidad, un pacto social con todas las empresas contratistas del Estado de que no paguen coima, que no se dejen sobornar, y también un mecanismo de control abierto para que estas contrataciones al Estado no sufran de la enfermedad que tuvo Brasil con el caso Odebrecht y que hay también en otros países de la región.

Martín Burt condenó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua (Ramon Espinosa/Pool via REUTERS)

-Para cerrar le pido una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, y la influencia china en la región.

-Yo creo que así como Paraguay mayoritariamente está a favor de Taiwán y no de China continental por una vieja tradición que tenemos de amistad con Taiwán, hay gente que reclama que nos asociemos con China -yo en lo personal creo que Taiwán tiene que igualar y mejorar las condiciones de China-, nosotros estamos a favor de la libre determinación de los pueblos. Entonces nosotros creemos que Ucrania tiene que continuar como un país independiente, no creemos que sea tiempo de una visión euroasiática donde vuelvan los imperialismos de antes, donde vuelvan las visiones de antes, eso ya pasó. Hay que tratar de evitar este expansionismo y hay que pedirle también a los países de la OTAN que no le provoquen a Rusia y se mantenga una paz en el mundo porque nos crea muchos problemas.

-¿Considera que Putin invadió Ucrania como consecuencia de una provocación de la OTAN?

-Putin tiene una visión de la gran Rusia, que es antes de cualquier provocación de la OTAN, que tiene que ver con la invasión de Crimea, que tiene que ver con el expansionismo, con la definición de que no está permitido de que hayan ucranianos que no se consideren afines a Rusia. Yo creo que Putin es un dictador que tiene que ser frenado, porque no estamos más en época de ese tipo de expansionismo imperialista para tratar de recuperar las viejas glorias del pasado de la gran Rusia imperial zarista. Y con respecto a China, creo que nosotros tenemos que promover la democracia en el mundo y los derechos humanos, y no por la plata vamos a avalar la dictadura que hay en otros lugares, así que realmente tenemos que promover el diálogo, hay que mantener el estatus quo en Taiwán y la democracia taiwanesa tiene que ser preservada.

