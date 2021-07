Julio Borges repudió la detención del nicaragüense Noel Vidaurre, el séptimo aspirante presidencial en ser arrestado por el régimen de Ortega

El opositor venezolano Julio Borges. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El opositor venezolano Julio Borges, estrecho colaborador de Juan Guaidó, rechazó este domingo la detención del precandidato electoral a la Presidencia de Nicaragua Noel Vidaurre, quien se convierte en el séptimo aspirante a los comicios detenido.

“Las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua no son hechos aislados; son un patrón que comparten las tres dictaduras para socavar la lucha democrática”, dijo en Twitter Borges, quien fue nombrado por Guaidó como comisionado de relaciones exteriores.

El ex diputado denunció que continúa el “acoso y hostigamiento” contra dirigentes opositores en Nicaragua.

“Noel Vidaurre, precandidato presidencial fue puesto bajo arresto domiciliario y amenazado con la aplicación de la llamada ‘ley de soberanía’, un instrumento de represión de la dictadura de Ortega”, agregó.

Vidaurre, de 66 años, fue puesto el sábado bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado para ser investigado por supuesta traición a la patria, informó la Policía Nacional.

El veterano político conservador se convirtió en el séptimo aspirante a la Presidencia de Nicaragua de la oposición en ser aprehendido a menos de cuatro meses de las elecciones en las que Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, informó que han iniciado una investigación contra Vidaurre, precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), y el comentarista político Jaime José Arellano Arana.

Tanto Vidaurre como Arellano son investigados “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

LA OLA DE ARRESTO EN NICARAGUA

En el marco del proceso electoral, el régimen de Nicaragua ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y ahora Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

En tanto, la profesora de Derecho y abogada constitucionalista María Asunción Moreno, a quien la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso como precandidata presidencial, abandonó su vivienda hace dos semanas tras ser citada por el Ministerio Público a una entrevista sin especificar causa, delito, ni perjudicado y se encuentra en paradero desconocido.

Mientras el ex líder de la Contra Luis Fley, quien era uno de los 11 aspirantes a la Presidencia de la oposición, abandonó Nicaragua y anunció, desde el exilio, que por razones de seguridad decidió retirar a sus aspiraciones.

La cascada de arrestos contra varios líderes políticos opositores de Nicaragua ha provocado que cientos de disidentes y profesionales opten por abandonar o permanecer fuera del país.

Las detenciones y éxodo de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un ex guerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 tras presidir el país entre 1979 y 1990 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará la reelección por cinco años más.

