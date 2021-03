Escasez de papel higiénico: la inesperada crisis que podría causar el bloqueo al Canal de Suez

Rollos de papel higiénico, en una estantería casi vacía mientras la gente compra en una tienda de Sainsbury's, en medio del brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Londres, Gran Bretaña. 21 de diciembre de 2020. REUTERS/Hannah McKay

De nueva cuenta el papel higiénico podría volver a escasear, pero ahora no por el coronavirus sino por la crisis de los barcos varados del Canal de Suez.

Walter Schalka, director general de la empresa brasileña de celulosa Suzano SA, dijo a Bloomberg News que la empresa estaba luchando por transportar la materia prima para el papel higiénico en medio de los retrasos.

A Schalka le preocupa que los problemas de envío vayan a empeorar, causando importantes interrupciones en el comercio de pulpa que podrían afectar los suministros de papel higiénico si los productores no tienen suficientes inventarios.

Suzano, con sede en Sao Paulo, representa alrededor de un tercio de los suministros mundiales de pulpa de madera dura.

FOTO DE ARCHIVO: Estantes vacíos junto a suministros de papel higiénico dentro de un supermercado Asda en Milton Keynes, Reino Unido, 13 de marzo de 2020 . REUTERS/Andrew Boyers

Alrededor de 50 barcos suelen pasar por el Canal de Suez todos los días, pero han sido bloqueados desde que el Ever Given registrado en Taiwán encalló.

“Todos los competidores sudamericanos que exportan la carga fraccionada se han enfrentado a este riesgo”, señaló.

América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis.

La materia prima con la que se hace el papel higiénico es la madera dura, la cual sufre problemas de exportación por el bloqueo al Canal de Suez Foto: (EFE)

“Prepandemia teníamos fletes de 1.500 a 2.000 dólares de Asia a América Latina, pero hemos llegado a tarifas de 10.000 dólares. La verdad es que en mis 15 años de experiencia en logística nunca lo había visto”, dijo por su parte Felipe Astudillo, vicepresidente del Comité de Importadores de la Cámara de Comercio de Santiago (Chile), a la revista América Economía.

Señala que si no fuera por Brasil los fletes costarían aún más: “Nosotros en Sudamérica nos vemos afectados porque somos prioridad más baja. El peso relativo que tenemos con las compañías de transporte es muy bajo. Si no existiera Brasil no sé si llegarían barcos a Sudamérica”.

A marchas forzadas para liberar el Canal de Suez

Dragas, remolcadores e incluso una retroexcavadora intentaron en vano el jueves liberar el gigantesco buque de carga atascado en el Canal de Suez, mientras al menos 185 embarcaciones están a la espera de atravesar la vía crucial. A medida que el tiempo pasa, aumentan las pérdidas del sector naviero.

El buque Ever Given, de 400 metros y 224.000 toneladas, alquilado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corp, bloquea el Canal de Suez, de Egipto (BlackSky/ Handout vía Reuters)

El Ever Given, un buque del tamaño de un rascacielos que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí y conecta al mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Aún con la ayuda de las mareas, las autoridades no han podido desplazar al buque de bandera panameña y buscan maneras novedosas de liberarlo. Los trabajos se reanudaron este viernes a la mañana, pero, por el momento, no ha habido éxito.

Un repaso de los descomunales números del barco, del canal y del impacto del bloqueo permiten comprender la magnitud de la crisis que mantiene en vilo al comercio mundial.

El buque Ever Given

Con cerca de 400 metros de largo, 59 de ancho y un peso de 200.000 toneladas, el Ever Given es uno de los buques contenedores más grandes del mundo, tan largo como el Empire State Building de Nueva York es alto. Su gran tamaño dificulta los esfuerzos para desenterrarlo. Una gran excavadora amarilla, casi dos veces más alta que su conductor, parecía una miniatura de juguete rascando el suelo al lado de la proa del barco.

El buque, construido en 2018, tiene capacidad para más de 20.000 contenedores y es operado por una tripulación de 25 personas, todas de nacionalidad india.

(Marcelo Regalado)

Peter Berdowski, director de un equipo de expertos holandeses contratados para ayudar en la operación de rescate, comparó al navío con “una enorme ballena varada” y advirtió que podría ser necesario descargar los contenedores apilados a unos 30 metros de altura para reducir su peso y hacer que flote nuevamente.

“No podemos excluir que pueda llevar semanas, dependiendo de la situación”, dijo a los medios holandeses. “Es un peso enorme sobre la arena. Podríamos tener que trabajar con una combinación de reducción de peso retirando contenedores, aceite y agua del barco, remolcadores y dragado de arena”.

El canal de Suez

Alrededor del 12% del comercio mundial y del 30% de todos los contenedores transportados por vías fluviales atraviesan el canal de Suez, lo que lo vuelve tan estratégico que las grandes potencias globales han luchado por él desde que se completó en 1869. Punto de enlace entre Asia y Europa, la vía marítima reduce drásticamente las distancias: 6.000 kilómetros menos entre Singapur y Rotterdam, por ejemplo.

Mide 193 kilómetros de largo, tiene 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. En promedio, un barco tarda 14 horas en transitarlo.

(Con información de agencias)

