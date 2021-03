El cierre del Canal de Suez por un buque encallado bloquea el paso de 9.600 millones de dólares diarios en productos

Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez observa al Ever Given (SCA via REUTERS)

Los esfuerzos para reflotar al Ever Given y abrir el paso a las naves se reanudaron el jueves en Egipto. Los remolcadores y las excavadoras hasta ahora no han podido mover el barco, y algunos expertos dicen que la crisis podría prolongarse al menos hasta el lunes.

El Ever Given, que se dirigía de Yantian (China) a Rotterdam, quedó varado el martes. Venía de ingresar a la vía proveniente del mar Rojo en el sur, y enfrentó una “falta de visibilidad” debido a una tormenta de arena, fenómeno corriente en Egipto en este periodo.

Tras el accidente, la Autoridad del Canal de Suez suspendió el jueves temporalmente el tráfico a lo largo de la vía fluvial.

“Como una enorme ballena varada”

Es difícil incluso comprender qué tan grande es este barco. Con cerca de 400 metros de largo, 59 de ancho y un peso de 200.000 toneladas, es uno de los buques contenedores más grandes del mundo, tan largo como el Empire State Building de Nueva York es alto. Su gran tamaño dificulta los esfuerzos para desenterrarlo. Una gran excavadora amarilla, casi dos veces más alta que su conductor, parecía una miniatura de juguete rascando el suelo al lado de la proa del barco.

(Suez CANAL / AFP)

El buque, construido en 2018, tiene capacidad para más 20.000 contenedores y es operado por una tripulación de 25 personas, todas de nacionalidad india.

Peter Berdowski, director de un equipo de expertos holandeses contratados para ayudar en la operación de rescate, comparó al navío con “una enorme ballena varada” y advirtió que podría ser necesario descargar los contenedores apilados a unos 30 metros de altura para reducir su peso y hacer que flote nuevamente.

“No podemos excluir que podría llevar semanas, dependiendo de la situación”, dijo a los medios holandeses. “Es un peso enorme sobre la arena. Podríamos tener que trabajar con una combinación de reducción de peso retirando contenedores, aceite y agua del barco, remolcadores y dragado de arena”.

Impacto en el comercio mundial

El carguero gigante está bloqueando envíos por un valor estimado de USD 9.6 mil millones por día, incluidos alimentos y petróleo, lo que tendrá un impacto en la economía mundial, advirtieron los expertos.

La cifra se basa en una evaluación de Lloyd’s List que sugiere que el tráfico en dirección oeste tiene un valor de alrededor de USD 5.1 mil millones por día y el tráfico en dirección este aproximadamente USD 4.5 mil millones. Sin embargo, la revista especializada admite que se trata de “cálculos aproximados”. Hasta el miércoles ya estaban retenidas mercancías por valor de USD 29 mil millones.

Hay alrededor de 185 embarcaciones esperando para transitar por la vía fluvial, según muestran los datos compilados por Bloomberg, mientras que Lloyd’s estima 165. Otras tantas señalan el Canal de Suez como su próximo destino, según los datos de envío compilados por Bloomberg, lo cual podría empeorar el impacto sobre el comercio.

Vista satelital del barco bloqueando el Canal de Suez (European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /via Maxar Technologies/ REUTERS)

Hasta el miércoles, la cola incluía 40 graneleros que transportaban productos básicos que iban desde cultivos hasta productos secos como cemento, así como barcos que transportaban petróleo, combustible y productos químicos. También había ocho barcos que transportaban ganado, más de 30 buques de carga general y un buque cisterna.

Además hay nueve embarcaciones que transportan productos de petróleo limpios, junto con biodiesel, estacionadas en las afueras de Suez, esperando la reanudación de los convoyes hacia el norte.

Aproximadamente 13 millones de barriles de crudo en 10 petroleros podrían verse afectados por la interrupción, según Arthur Richier, analista senior de carga de Vortexa.

¿Los precios de las mercancías aumentarán?

El efecto se ha sentido en los mercados mundiales, con el precio del petróleo crudo que se disparó un 6 por ciento el miércoles, revirtiendo meses de caídas récord causadas por la pandemia de coronavirus.

El bloqueo “es otro gran golpe para el comercio mundial en un año que ya ha sido difícil para las cadenas de suministro” debido a la pandemia, dijo a Bloomberg Jett McCandless, director ejecutivo de la empresa de monitoreo de cadenas de suministro proyect44.

(Autoridad del Canal de Suez via REUTERS)

Alrededor del 12% del comercio mundial atraviesa el canal de Suez, lo que lo vuelve tan estratégico que las potencias mundiales han luchado por la vía fluvial desde que se completó en 1869. Punto de enlace entre Asia y Europa, la vía marítima reduce drásticamente las distancias: 6.000 km menos entre Singapur y Rotterdam por ejemplo. O sea una a dos semanas de tiempo de trayecto ganado con relación a dar la vuelta por África.

Por el momento, los expertos aseguran que es muy temprano para determinar si habrá escasez de bienes o si aumentará el precio del flete marítimo. El efecto podría sentirse en sectores específicos, especialmente en semiconductores: una penuria mundial de sus componentes afecta ya a varios sectores como el de la industria automovilística, un problema aun agravado en los últimos días por un incendio en la principal factoría del fabricante japonés Renesas.

En cualquier caso, el impacto dependerá de la duración del bloqueo. “Si dura más que solo unos días, eso podría tener un impacto sobre el precio y de manera más durable”, dijo a AFP Bjornar Tonhaugen, del gabinete Rystad.

(Con información de Bloomberg, Reuters, AFP)

