La empresa dueña del buque que bloquea el Canal de Suez dijo que enfrenta “dificultades extremas” para desencallarlo

Barco encallado en el Canal de Suez

La firma japonesa Shoei Kisen, dueña del buque con bandera panameña que está bloqueando el Canal de Suez, dijo que trabaja con las autoridades locales para resolver la situación, “extremadamente difícil”, en el paso marítimo, uno de los más transitados del mundo.

En un comunicado publicado este jueves, la empresa japonesa de transporte marítimo confirmó que es la propietaria del buque Ever Given, operado por la compañía taiwanesa Evergreen, que quedó detenido por avería el pasado martes en el Canal de Suez bloqueando el paso de decenas de barcos por esa vía.

“En cooperación con las autoridades locales y Bernhard Schulte Shipmanagement, una empresa de gestión de embarcaciones, estamos tratando de reflotar (el barco), pero enfrentamos una dificultad extrema”, dijo Shoei Kisen Kaisha en un comunicado en su sitio web.

Una imagen distribuida por la Autoridad del Canal de Suez el 25 de marzo de 2021 muestra remolcadores egipcios que intentan liberar el carguero MV Ever Given (Evergreen) (AFP)

“Nos disculpamos sinceramente por causar una gran preocupación a los barcos en el Canal de Suez y aquellos que planean pasar por el canal”, dijo.

Construido en septiembre de 2018, el Ever Given tiene cerca de 400 metros de eslora, 59 de manga, desplaza 224.000 toneladas y lleva una tripulación de 25 personas, todos de nacionalidad india, según detalló Shosei Kisen.

No se habían detectado lesiones a la tripulación ni fugas de aceite en el MV Ever Given, agregó la firma.

El Ever Given tiene cerca de 400 metros de eslora, 59 de manga, desplaza 224.000 toneladas y lleva una tripulación de 25 personas, todos de nacionalidad india (AFP)

La nave “se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam”, indicó en un comunicado en la víspera el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, que trabaja para desatascar la embarcación, que mantiene la vía marítima bloqueada desde el pasado martes.

El barco se desvió de su rumbo y encalló en una tormenta de arena el martes.

Pese a que los remolcadores egipcios están trabajando para liberar al gigantesco buque portacontenedores, el bloqueo amenaza con interrumpir una de las rutas comerciales marítimas más transitadas del mundo durante días.

Los trabajos avanzan a contrarreloj (Suez CANAL / AFP)

Toshiaki Fujiwara, funcionario de Shoei Kisen Kaisha, dijo a la AFP que “todavía no sabemos cuánto tiempo llevará” volver a poner a flote el barco.

“No hemos escuchado de ningún avance en particular. Ahora están tratando de excavar tierra debajo de la proa del barco. Se reanudarán las operaciones de remolcador cuando suba la marea”, agregó.

Dijo que el barco tenía una póliza de seguro, pero que la empresa desconocía los detalles o los costos involucrados en esta etapa.

“Es solo el comienzo”, dijo Fujiwara.

(Con información de EFE y APF)

