Las impactantes fotos satelitales que muestran al buque carguero MV Ever Given atravesado en el Canal de Suez

Esta imagen satelital muestra el carguero MV Ever Given atrapado en el Canal de Suez cerca de Suez, Egipto (Planet Labs Inc. a través de AP)

Un gigantesco buque portacontenedores encalló en el Canal de Suez debido a una ráfaga de viento, anunció este miércoles la compañía marítima que lo opera, y el tráfico marítimo se detuvo en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Las fotos satelitales provistas por la agencia de noticias The Associated Press muestran claramente cómo se traba el comercio en esa zona por el incidente registrado en ese lugar clave.

El tráfico en la estrecha vía fluvial que divide África continental de la península del Sinaí se detuvo el martes después de que el MV Ever Given, un buque portacontenedores con bandera de Panamá con un propietario registrado en Japón, se atascara. “El portacontenedores encalló accidentalmente, probablemente después de ser golpeado por una ráfaga de viento”, declaró a la AFP la compañía Evergreen Marine Corp.

Un buque portacontenedores de carga que se encuentra entre los más grandes del mundo se ha volteado y bloqueado todo el tráfico en el Canal de Suez de Egipto (Planet Labs Inc. via AP)

La empresa está en contacto “con las partes interesadas, incluida la Autoridad que administra el canal, para ayudar al barco lo antes posible”, dijo. Según la agencia Bloomberg, tras el incidente más de 100 barcos están esperando para poder pasar por el Canal de Suez.

Un funcionario egipcio que habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa también atribuyó el incidente al fuerte viento en la zona. La región sufrió vendavales y una tormenta de arena el martes, con vientos de hasta 50 kilómetros (31 millas) por hora, según meteorólogos egipcios.

El buque MV Ever Given amenaza con interrumpir un sistema de transporte global ya afectado por la pandemia de coronavirus (Planet Labs Inc. a través de AP)

“Hubo un incidente de encallamiento”, afirmó a Bloomberg Alok Roy, director de BSM Hong Kong, que administra al “Ever Given”. El hecho pone momentáneamente en aprietos parte del comercio mundial, ya que es una de las principales vías de comercio que une a Europa con Asia, y que evita que los barcos tengan que rodear el continente africano.

Esta imagen satelital también muestra el tráfico que se ve interrumpido por el encallamiento del buque carguero MV Ever Given (AP)

Las imágenes muestran el minuto a minuto la posición del MV Ever Given atrapado en el Canal de Suez. Alrededor del 12 por ciento del comercio mundial atraviesa esa arteria naviera egipcia (AP)

El Canal de Suez, que quedó bloqueado este miércoles por un buque portacontenedores que encalló, no ha cesado de expandirse y modernizarse desde su inauguración en 1869, y acompañó la evolución del comercio marítimo al punto de que ahora recibe navíos gigantes de hasta 240.000 toneladas (AP)

El canal tiene 190 kilómetros de largo, 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. Por su parte, el barco, de 400 metros de largo, 59 metros de ancho y que puede transportar hasta 20.000 contenedores, tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos. Aún no está del todo claro qué causó que Ever Given girara de lado en el canal. GAC, una empresa global de transporte y logística, dijo que Ever Given sufrió “un apagón mientras transitaba en dirección norte”, sin dar más detalles.

El Canal de Suez

En 1869 el canal que une el Golfo de Suez y el Mediterráneo estaba lejos de su tamaño actual.

El carguero MV Ever Green se sienta con la proa clavada en la pared del canal de Suez este miércoles 24 de marzo, luego de girar de costado (Autoridad del Canal de Suez vía AP)

Con una longitud de 164 km, alcanzó una profundidad de 8 metros para permitir el paso de embarcaciones de hasta 5.000 toneladas y 22 pies de calado (6,7 metros), que constituía en ese momento la mayor parte de la flota mundial, según datos de la compañía administradora del canal. Durante su primer siglo de existencia sus dimensiones evolucionan poco, aunque una reforma en 1887 permitió la navegación nocturna.

En los años cincuenta, el canal, bajo la presión de los grandes armadores, se expandió, profundizó y alargó gradualmente.

Un barco navega frente al enorme carguero MV Ever Green, luego de que giró de lado en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en un vía navegable Este-Oeste crucial para el transporte marítimo mundial (Autoridad del Canal de Suez vía AP)

En el momento de su nacionalización por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en 1956, el canal tenía 175 km, 14 metros de profundidad y podía recibir barcos de hasta 30.000 toneladas y 35 pies de calado (10,7 metros). Paralelamente a la evolución de la flota mundial, las dimensiones del canal seguirían aumentando hasta alcanzar, en 2015 193,30 km de longitud y 24 metros de profundidad.

Esta fotografía muestra el embotellamiento marítimo provocado por el encallamiento del MV Ever Given de bandera panameña (Agencias)

El canal ahora es utilizado por navíos de hasta 240.000 toneladas y 66 pies de calado (20,1 metros). Cada día un promedio de cincuenta barcos atraviesan el canal contra tres en 1869. Una nueva ampliación del canal, inaugurada en 2015, deberá duplicará el tráfico a cien barcos por día para 2023.

(Con información de AP y Reuters).-

