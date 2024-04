Evalúan sancionar a 5 policías por trabajar de forma privada para el empresario asesinado en Punta del Este

El empresario Gonzalo Aguiar, asesinado por su ex pareja, era el propietario de La Maison en Punta del Este

(Desde Montevideo, Uruguay) - La muerte del empresario uruguayo del rubro cannábico Gonzalo Aguiar –asesinado a balazos por su ex pareja en Punta del Este– tiene repercusiones a nivel del Congreso y del Poder Ejecutivo de Uruguay. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, debió concurrir al Parlamento a una sesión secreta para brindar explicaciones por el caso.

Su convocatoria se dio luego de que el diputado Sebastián Cal, del oficialista Cabildo Abierto, ratificara el contenido de un audio que se hizo viral y en el que contaba su vínculo con el empresario. En la grabación, el legislador narraba que la relación con Aguiar comenzó cuando “algunas personas” los quisieron presentar, un acto que el dirigente político vio como “cualquier encuentro” que es habitual para su tarea.

Esos intermediarios le aseguraron que Aguiar era “un gran empresario” y le ofrecieron una reunión con él. Cal contó que, luego de los primeros encuentros, comenzó a ver “cosas extrañas” de las que dio aviso a las autoridades. Por ejemplo, vio que había policías trabajando para él. Cuando se enteró de estas presuntas relaciones, se contactó con quien era jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli.

El diputado de Maldonado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal (@SebastianCal1)

Al día siguiente, recibió una amenaza de Aguiar –”si tenés algún problema, vení y arreglalo conmigo”, le escribió por WhatsApp–, que le comunicó a quien por entonces era ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “Me dijo que habló con (Nicolás) Martinelli (por entonces número tres de la cartera) por mi tema y que él le aseguró que estaba todo ok”, relató el legislador Cal.

Ahora Martinelli es el ministro del Interior y Heber es senador, por lo que estuvo presente en la comparencia de su sucesor ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado uruguayo.

Si bien Martinelli se fue sin dar declaraciones a la prensa, el ex ministro Heber dio algunos detalles de la comparecencia y contestó a los comentarios del legislador. “Son cosas que enrarecen algo que estuvo bien. Se recibió al diputado cal en su momento. Yo no investigo insultos. El Ministerio del Interior tiene cosas importantes como para dedicarse a insultos entre empresarios y legisladores”, respondió. “Si me hubiera dicho (que recibió amenazas), yo lo hubiera instigado a que denunciara”, agregó.

El ministro del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli (Ministerio del Interior)

“Es raro (el planteo). Cal es raro”, dijo el senador.

Heber confirmó que había cinco policías que trabajaban en forma irregular como guardias de seguridad del empresario, que era el dueño de La Maison, una de las mansiones más grandes de Punta del Este. “Cal no hizo esa denuncia, pero sí la había hecho el sindicato (policial) seis meses antes de que yo recibiera al diputado. Él no sabía porque eso es parte de una investigación del ministerio que es reservada. La investigación está en curso y está terminado con separación del cargo de estos policías”, adelantó Heber.

El exministro del Interior y senador de Uruguay, Luis Alberto Heber

Heber calificó como un “disparate” las especulaciones sobre un supuesto vínculo cercano entre el actual ministro del Interior, anterior asesor en Presidencia de Luis Lacalle Pou y el empresario asesinado. “Martinelli atendió a la persona en Torre Ejecutiva. Tenía que atender a empresarios que venían a hacer inversiones. En este caso, (era) una persona que tenía inversiones con capitales canadienses”, explicó Heber.

“No lo conocí y no sé si tengo una foto con el señor Aguiar, porque tengo fotos con todo el mundo, pero la vinculación con Martinelli la descarto. Tenía que cumplir con atender a los empresarios que iban a invertir en Uruguay”, justificó.

El empresario uruguayo Gonzalo Aguiar junto al presidente Luis Lacalle Pou en la inauguración de la plata Boreal

Aguiar fue el impulsor de la planta de cannabis medicinal Boreal, en Salto, para cuya inversión consiguió dinero de interesados canadienses. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso y cerró de forma imprevista en 2023. El empresario, a su vez, fue denunciado por estafa.

A esta misma comisión también concurrió Cal semanas atrás. Ante sus colegas legisladores, ratificó sus dichos y presentó un audio en el que Aguiar lo amenaza. Si bien inicialmente las actas de esa sesión fueron declaradas reservadas, el Senado se encamina a levantar el secreto de la versión taquigráfica.