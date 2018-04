Es el vicepresidente del STF desde el 12 de septiembre de 2016. Tiene 50 años y asumió como juez de la Corte el 23 de octubre de 2009, durante la presidencia de Lula. Es el más cercano al ex presidente. Fue consultor jurídico de la Central Única de Trabajadores entre 1993 y 1994, y asesor jurídico del PT en la Cámara de Diputados entre 1995 y 2000. Además, fue abogado en tres de las campañas presidenciales de Da Silva y subjefe de Asuntos Jurídicos de la Presidencia entre 2003 y 2005. Lógicamente, el 22 votó a favor del ex presidente, afirmando que no habían tenido tiempo de analizar los argumentos de la defensa.