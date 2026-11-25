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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció este martes que su país impulsará reglas de origen en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para evitar la triangulación comercial, durante una reunión ministerial que se celebrará en Hanói, Vietnam.

En un video difundido en X, el funcionario explicó que México buscará que los países que integran el tratado respeten el origen de las mercancías.

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El TIPAT, vigente en México desde diciembre de 2018, agrupa a doce economías de América, Asia, Oceanía y Europa, tras la incorporación del Reino Unido.

"Tienen que haber reglas de origen que se respete en dónde se hace cada cosa para evitar lo que llamamos triangulación”, señaló Ebrard desde Pekín, antes de viajar a la capital vietnamita.

Vietnam, que ejerce este año la presidencia del TIPAT, acoge desde el lunes 23 de noviembre una serie de reuniones que culminarán el viernes 27 con la undécima reunión ministerial.

Ebrard indicó que su participación en la reunión también busca defender los intereses comerciales de México y garantizar que los productos que se exporten al país estén debidamente certificados.

El anuncio se produce tras una reunión bilateral en China, donde Ebrard planteó la necesidad de aumentar las exportaciones mexicanas al país asiático para reducir el desequilibrio comercial.

"El planteamiento mexicano esencial es que aumenten las exportaciones mexicanas a China, porque si no estamos en una posición desventajosa, entonces queremos aumentar nuestras exportaciones", afirmó.

Para ello, ambos países instalarán un grupo de trabajo, según el funcionario, quien calificó de cordial la reunión bilateral.

Ebrard también destacó el crecimiento superior al 5 % de la inversión extranjera directa en México respecto al año anterior, pese a la incertidumbre económica internacional.

"Estas inversiones o reinversiones significan confianza, empleo y bienestar en nuestro país", sostuvo.

El TIPAT ya establece en su capítulo tercero las reglas para determinar y acreditar el origen de las mercancías que pueden acogerse a las preferencias arancelarias del tratado.

Ebrard no precisó si México buscará modificar las reglas vigentes o reforzar los controles para asegurar su cumplimiento. EFE

(foto)