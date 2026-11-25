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DESTACADOS

VIOLENCIA MACHISTA

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Redacción internacional - Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de las sociedad civil, colectivos feministas y defensoras de los derechos de las mujeres organizan marchas y concentraciones en diferentes ciudades.

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- Se cubrirán manifestaciones en diferentes capitales y ciudades europeas y latinoamericanas.

EEUU OTAN

Miami - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá este miércoles con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en un encuentro previo a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica prevista para el 2 de diciembre en Bruselas.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas - La jefa de la oposición en los diálogos con el chavismo, Dinorah Figuera, asegura en una entrevista con EFE que queda aún un camino para que los venezolanos tengan "garantías" para poder celebrar unos comicios libres, pero considera que "hay una posibilidad real" para que las elecciones sean en 2027.

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IRÁN GUERRA

Bandar Abás (Irán) - En la sureña ciudad iraní de Bandar Abás, a los pies de Ormuz, sienten que siguen sufriendo la guerra con Estados Unidos, con el sonido de explosiones en el estrecho, apenas turistas en temporada alta y el comercio casi detenido por el cerco estadounidense.

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UE VIVIENDA

Dublín - Los ministros de la UE responsables de vivienda comienzan en Irlanda una reunión de dos días para abordar la crisis de la vivienda que afecta a gran parte de Europa y que girará en torno al impulso de la oferta de la vivienda y la búsqueda de métodos innovadores de construcción.

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ADEMÁS

FIDEL CASTRO | La Habana - Se cumplen diez años de la muerte de Fidel Castro en un momento clave en la isla que, bajo un duro cerco de sanciones de Estados Unidos, empieza a virar hacia la liberalización económica. (Texto)

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MARADONA ANIVERSARIO | Buenos Aires - Se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, a un mes de que la Justicia argentina emita una sentencia sobre su muerte. (Texto)

ESPAÑA AMNISTÍA | Bruselas/Barcelona - Después de que el Tribunal Supremo haya aplicado definitivamente la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, el expresidente catalán y actual líder de Junts comparece en rueda de prensa desde Bruselas, con la incógnita sobre la fecha de su próximo regreso a Cataluña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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PREMIOS ROLLING STONE | Ciudad de México - Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Diego Luna, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Dolores Fonzi y Penélope Cruz, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas del cine y la televisión latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

LATINOAMÉRICA TECNOLOGÍA | Brasilia- El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, alentó en una entrevista a EFE a los países de la región a orientar sus inversiones tecnológicas "más hacia el sector privado que al académico". (Texto)

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SENEGAL MIGRACIÓN | Yoff (Senegal).- Yoff, una localidsd pesquera proxima a Dakar, contiene la respiración. Casi 180 de sus vecinos han desaparecido en un cayuco rumbo a Canarias. En esa piragua iban cuatro hermanos de Cheikh Tidjandi. Él, pescador, mira al cielo, es la voluntad de Alá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN ARTE DIGITAL | Tokio - La compañía japonesa de arte inmersivo teamLab abre una nueva exhibición en los jardines Hama-rikyu de Tokio, donde el espacio moldeado por el viento, la lluvia y el bosque cambiante, se convierte en un espacio artístico transformado por quienes lo visitan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones españolas del próximo domingo 29 en la que la oposición conservadora y de ultraderecha aspira a arrebatar el gobierno al progresista PSOE y a sus socios minoritarios, la agencia EFE enviará este miércoles y este jueves una serie previa con la guía ESPAÑA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h GMT.- Caracas.- VENEZUELA OPOSICIÓN.- La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado es recibida en la Universidad Central de Venezuela en un acto llamado 'Voces de paz bajo las nubes ¡Vence la sombra!". Universidad Central de Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h GMT.- Ciudad de Panamá.- VIOLENCIA MACHISTA PANAMÁ.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad de Panamá celebra el coloquio 'Inteligencia artificial para prevenir la violencia contra las mujeres: innovación, ética y derechos humanos', entre otras actividades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h GMT.- Santo Domingo.- VIOLENCIA MACHISTA.- Al menos 88 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en República Dominicana, el segundo país de la región con mayor tasa de feminicidios, un problema que defensoras de los derechos de las mujeres atribuyen al machismo, las desigualdades sociales y el conservadurismo en esta nación, cuna de las hermanas Mirabal, cuyo asesinato visibilizó la violencia femenina. (Texto) (Foto)

13:30h GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. en el tercer trimestre. (Texto)

15:00h GMT.- Naciones Unidas.- ONU SOMALIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU vota la renovación de las medidas de sanciones contra el grupo yihadista Al Shabaab en Somalia, que incluyen un embargo de armas, la congelación de activos y prohibiciones de viaje para personas y entidades vinculadas a la organización.

15:00h GMT.- Montevideo.- URUGUAY INDUSTRIA.- La ministra de Industria de Uruguay, Fernanda Cardona, diserta en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

15:00h GMT.- Quito.- VIOLENCIA MACHISTA ECUADOR.- El Observatorio de Violencias basadas en Género y Sexualidades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presenta el informe 'Violencias femi(ni)cidas en Ecuador: continuum y reorganización', que expone la evoluicón que han tenido los feminicidios en Ecuador en los últimos cinco años. Flacso Ecuador (Texto)

18:00h GMT.- Montevideo.- MERCOSUR GAS.- La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) celebran este miércoles en Montevideo el cierre del Proyecto Regional de Integración Gasífera del bloque de Mercosur y Chile, centrado en coordinar el uso de gasoductos e interconexiones eléctricas en el Cono Sur para reducir costos operativos y fortalecer la seguridad energética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica su Libro Beige.

19:00h GMT.- Lima.- PERÚ FOLCLOR.- Danzantes de tijeras de Perú se reúnen en el Parlamento para conmemorar el día nacional de esta expresión cultural de los Andes peruanos reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Plaza de la Constitución del Congreso de Perú (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h GMT.- Asunción.- VIOLENCIA MACHISTA PARAGUAY.- Organizaciones feministas de Paraguay convocan a una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). Plaza Italia (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h GMT.- Quito.- VIOLENCIA MACHISTA ECUADOR.- Mujeres y grupos feministas marchan en Ecuador contra la violencia machista, la precarización y el autoritarismo durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Arco de la Circasiana - El Ejido (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h GMT.- Santiago.- VIOLENCIA MACHISTA CHILE.- La Coordinadora Feminista 8M, la principal organización feminista de Chile, convoca una marcha en Santiago para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer y para protestar "contra la ultraderecha y su crueldad" (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h GMT.- San José.- VIOLENCIA MACHISTA COSTA RICA.- Mujeres y grupos defensores de derechos humanos marchan en el centro de la capital de Costa Rica para exigir acciones contra la violencia machista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Avenida Segunda (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h GMT.- Ciudad de México.- PREMIOS ROLLING STONE.- Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Diego Luna, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Dolores Fonzi y Penélope Cruz, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas del cine y la televisión latinoamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY BRASIL - Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Brasil, Mauro Vieira, se reúnen en Asunción para analizar la agenda común antes de la anunciada visita del presidente Pedro Alliana a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- VIOLENCIA MACHISTA MÉXICO.- Colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres marcharán en México, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un país donde la violencia machista continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- VIOLENCIA MACHISTA BOLIVIA.- Mujeres bolivianas realizan manifestaciones callejeras en distintas ciudades del país, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- VIOLENCIA MACHISTA URUGUAY.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la investigadora Helena Suárez Val, quien se encuentra detrás del proyecto Feminicidio Uruguay, explica a EFE los desafíos de llevar un registro independiente de los casos de feminicidios desde marzo de 2001 hasta la fecha, los cuales no siempre coinciden con los datos oficiales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- VIOLENCIA MACHISTA HONDURAS.- Colectivos de mujeres de Honduras conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:00h GMT.- Londres.- R.UNIDO MÉDICOS.- Los médicos especialistas en Inglaterra secundan una huelga de dos días en demanda de mejora salarial y de las condiciones de trabajo. (Texto)

07:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La Oficina Federal de Estadística Destatis presenta los resultados definitivos y detallados de la evolución del PIB en el tercer trimestre.

08:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El pleno de la Cámara Baja o Bundestag alemán acoge el debate general sobre el proyecto presupuestario del Estado para 2027 con el canciller, Friedrich Merz, que espera poder contar con unos gastos de 560.920 millones de euros, un 6,9 % más en comparación con 2026, y con unos ingresos de 396.210 millones, además de un endeudamiento neto de 122.970 millones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h GMT.- Estrasburgo.- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre el papel de Europa en las negociaciones para una paz en Ucrania (Texto)

09:00h GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano (Texto)

09:30h GMT.- Estrasburgo (Francia).- UE PRESUPUESTO.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre el próximo presupuesto a siete años de la Unión Europea (Texto)

10:00h GMT.- París.- OCDE SALUD.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en colaboración con la Comisión Europea, publica el informe 'Panorama de la salud: Europa 2026', que ofrece una evaluación actualizada de la situación sanitaria y del rendimiento de los sistemas de salud de 40 países europeos. (Texto)

11:00h GMT.- Roma.- ITALIA VELÁZQUEZ.- El Palacio Barberini, sede de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma, presenta a los medios la exposición "Velázquez e L'Italia" (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h GMT.- Londres.- R.UNIDO ABUSOS.- Dos casos similares al de Gisèle Pelicot, es decir, un hombre que drogaba y luego ofrecía a su esposa dormida a desconocidos para que abusaran sexualmente de ella, en una práctica que continuó durante años, son juzgados actualmente en el Reino Unido. Una prefirió el anonimato, pero otra ha optado por salir a la luz, como Pelicot. (Texto)

11:00h GMT.- Estrasburgo.- UE FARMACIA.- El Parlamento Europeo vota la reforma de la legislación del sector farmacéutico europeo (Texto)

12:30h GMT.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París reexamina una euroorden con la que la Audiencia Nacional de Madrid pide la entrega del antiguo dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, tras la anulación por el Supremo de una decisión previa para su entrega a España.

14:00h GMT.- Estrasburgo.- UE CINE.- El Parlamento Europeo desvela a las películas nominadas al premio LUX de cine 2027 (Texto)

14:15h GMT.- París.- OCDE ÁFRICA.- La OCDE, en colaboración con la Unión Africana, publica un informe sobre las dinámicas del desarrollo en África y el uso que se le puede dar a la deuda pública para la transformación económica.

15:00h GMT.- París.- UE PRESUPUESTOS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con representantes de los principales sindicatos agrícolas del país para analizar los desafíos del sector y la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea. (Texto)

17:30h GMT.- Berlín.- EUROPA ESPACIO.- La Agencia Espacial Europea (ESA) presenta en Berlín las primeras imágenes detalladas de Dimorphos tras el impacto de una sonda kamikaze de la misión DART de la NASA para desviarlo de su órbita que ha obtenido la misión europea Hera, que acaba de llegar al sistema binario de asteroides Didymos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA BRUNÉI.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe al sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah.

Dublín.- UE VIVIENDA.- Reunión informal de ministros de Vivienda de la Unión Europea.

Estrasburgo.- UE TECNOLOGÍA CUÁNTICA.- La Comisión Europea presenta su Quantum Act (Ley Cuántica), una propuesta legislativa diseñada para convertir a Europa en un líder mundial en tecnología cuántica, garantizando su soberanía tecnológica, seguridad y competitividad económica global. (Texto)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Grecia vive una huelga de 24 horas del sector público para exigir al Gobierno conservador medidas urgentes que aborden "los graves problemas económicos, laborales y sociales" que atraviesa el país, según el llamamiento de ADEDY, el principal sindicato del sector público en Grecia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE BALCANES.- Cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales para abordar las reformas y compromisos de esos países en su camino hacia la adhesión a los Veintisiete.

Oriente Medio

00:01h GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Amnistía Internacional publica un informe que documenta el impacto de la ofensiva israelí en Gaza sobre las mujeres y niñas palestinas, quienes desde octubre de 2023 enfrentan asesinatos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, hambre y la privación de servicios esenciales de salud, además de un mayor riesgo de sufrir violencia de género. (Texto)

08:00h GMT.- Túnez.- TÚNEZ PROTESTA.- Empleados del sector privado de Túnez participan en una concentración convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), para protestar contra el deterioro de las condiciones sociales y profesionales, y la interrupción de la negociación colectiva. Ministerio de Asuntos Sociales (Texto)

África

07:00h GMT.- Nairobi.- ÁFRICA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo de Kenia, William Ruto, en la tercera y última parada de una gira africana que ya le llevó esta semana a Costa de Marfil y Ghana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kampala.- UGANDA SECUESTROS.- Audiencia de "habeas corpus" en un tribunal ugandés tras la demanda presentada por la Sociedad de Abogados de Uganda (ULS) en el caso de tres hombres presuntamente secuestrados por las fuerzas de seguridad del país.

Asia

00:18h GMT.- Pekín.- CHINA ESPACIO.- China lanza desde el centro espacial de Jiuquan la misión tripulada Shenzhou-24, que llevará al primer astronauta extranjero, de nacionalidad pakistaní, a su estación espacial Tiangong. (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:20h GMT.- Islamabad.- PAKISTÁN CHINA ESPACIO.- El piloto de la Fuerza Aérea paquistaní Muhammad Zeeshan Ali se convierte este miércoles en el primer astronauta de su país, participando como especialista de carga en la misión espacial china Shenzhou-24. (Texto)

09:00h GMT.- Nueva Delhi.- ONU INDIA.- La relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, presentará observaciones clave de su visita oficial a la India (del 15 al 26 de noviembre)

Nom Pen.- CAMBOYA CHINA.- Camboya acoge un ejercicio militar bilateral con China que se extenderá hasta el 9 de diciembre y con el que esperan reforzar los mecanismos de lucha contra el terrorismo y la piratería.

Tokio.- JAPÓN ARTE DIGITAL.- La compañía japonesa de arte inmersivo teamLab abre una nueva exhibición en los jardines Hama-rikyu de Tokio, donde el espacio moldeado por el viento, la lluvia y el bosque cambiante, se convierte en un espacio artístico transformado por quienes lo visitan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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