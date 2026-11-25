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Bogotá, 24 nov (EFE).- Una falla de causa desconocida en dos circuitos de interconexión eléctrica provocó este martes un apagón en el suroeste de Colombia que afecta a los departamentos de Nariño y Putumayo, así como a zonas del sur del Cauca, Huila y Caquetá, informó la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar).

La empresa informó que alrededor de las 18:30 hora local (23:30 GMT) "se presentó una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino", en Pasto, capital del departamento de Nariño.

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Esta infraestructura constituye la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), precisó la compañía, que indicó que la causa del evento se encuentra en proceso de identificación.

"Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica", informó el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, quien pidió en un video claridad sobre el origen del incidente.

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Molina explicó que la falla se produjo en el denominado anillo sur del país, una infraestructura de transmisión que conecta a varios departamentos de esta región con el Sistema Interconectado Nacional.

Las acciones para restablecer el suministro se adelantan bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND), encargado de la coordinación operativa de los activos del Sistema de Transmisión Nacional.

En paralelo, medios locales informaron sobre una posible explosión que habría afectado torres de energía en el sector de El Remolino, en el departamento de Nariño, una hipótesis que las autoridades buscan verificar y que no ha sido confirmada oficialmente como causa de la interrupción. EFE

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