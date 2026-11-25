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La Paz, 24 nov (EFE).- El órgano electoral de Bolivia informó este martes que está en curso un trámite para cancelar la personalidad jurídica del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) porque no presentó sus estados financieros, aunque esto no afectará a las autoridades electas bajo esta sigla, como el presidente del país, Rodrigo Paz.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dijo a los medios que el PDC acumuló "más de tres resoluciones" de llamada de atención severa por no haber presentado sus estados financieros.

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"La misma Ley de Organizaciones Políticas establece que si una organización política tiene tres resoluciones de llamada de atención severa, se inicia de manera inmediata la tramitación de la cancelación de personería jurídica; Y es lo que ha ocurrido con el PDC", indicó Ávila.

El vocal sostuvo que el TSE tiene "toda la constancia de que en diferentes momentos" se exigió al PDC "que presente sus estados financieros" y manifestó que "es una obligación transparentar los recursos" que manejan las organizaciones políticas.

Ávila aclaró que la pérdida de personalidad jurídica "no afecta a las autoridades electas" bajo esa sigla porque las mismas ganaron sus espacios de representación mediante el "voto ciudadano".

También, explicó que el trámite sigue un proceso, en el cual el partido ya fue notificado y podrá presentar apelaciones.

"Una vez que lleguemos a la resolución final y se determine la cancelación, ese partido ya no puede participar en futuros procesos electorales porque ya no tiene personalidad jurídica", agregó.

Rodrigo Paz, que lidera la agrupación Primero la Gente (PG), se presentó a las elecciones generales de 2025 en alianza con el PDC, que le dio su sigla para postular.

Paz lideró la primera vuelta realizada en agosto de 2025, en la que también se votó para elegir a los senadores y diputados para el periodo 2025-2030 y dos meses después venció en la inédita segunda vuelta al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

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El PDC tiene actualmente 49 diputados y 16 senadores en el Legislativo nacional, si bien algunos son leales al vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno. EFE