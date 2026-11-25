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La Habana, 25 nov (EFE).- Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Panamá, Javier Martínez-Acha, abogaron por continuar impulsando los vínculos de cooperación entre ambas naciones, durante las conversaciones oficiales que mantuvieron este miércoles en La Habana, informó la Cancillería de la isla.

Durante el encuentro, Rodríguez y Martínez-Acha "profundizaron en diversos temas de la agenda bilateral e intercambiaron sobre asuntos de interés común de la agenda regional e internacional", indicó la nota publicada en el sitio oficial CubaMinrex.

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Además, refiere que abordaron "la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia migratoria y consular, asuntos de especial relevancia para ambas naciones".

Pero no menciona si en las conversaciones estuvo incluido el caso de los siete panameños que están detenidos desde finales de febrero pasado en la isla acusados de "cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político cubano.

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Martínez-Acha llegó este miércoles a La Habana para una visita oficial hasta mañana jueves, para interesarse por los panameños detenidos y procesados en la isla, según informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.

Esta es su segunda visita al país caribeño tras la que realizó el pasado marzo, cuando se reunió con sus compatriotas detenidos en La Habana y comprobó que recibían un "trato humanitario y la debida asistencia legal", como se informó entonces oficialmente.

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La delegación que acompaña al canciller panameño está integrada por el embajador del país centroamericano en Cuba, Edwin Pitty; los asesores del canciller, Adolfo Ahumada y Ferdelin Bonilla, así como los asesores presidenciales Marcos Caisutti y Carolina Riutort.

En julio pasado, Martínez-Acha dijo que el Gobierno de Panamá pediría al de Cuba que los siete panameños acusados de atentar contra el Gobierno de la isla cumplan condena en el país centroamericano en caso de ser declarados culpables en un juicio.

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A finales de febrero pasado, diez panameños fueron detenidos en Cuba "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Tres de las personas arrestadas fueron repatriadas a Panamá en abril último por "la colaboración brindada durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", según informó entonces la Cancillería del país centroamericano.

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El grupo de panameños viajó a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", por lo que iban a recibir entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como 'Abajo la tiranía', 'Comunismo: enemigo de la comunidad' y 'Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer', en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y el jefe de misión de su Embajada en la isla, según la información cubana. EFE

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