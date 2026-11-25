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Miami (EE.UU.), 25 nov (EFE).- Luis Suárez, jugador del Inter Miami, aseguró este miércoles que caer eliminados en primera ronda de los 'playoffs' de la Major League Soccer (MLS) sería una decepción para el club, y pidió a todo el equipo mantener la concentración durante los noventa minutos para aspirar a la victoria.

"Estamos en un club en el que tenemos la obligación de ganar. Si quedamos eliminados el viernes es una decepción", dijo el ariete uruguayo en la rueda de prensa.

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El Inter Miami visita el viernes al Columbus Crew para el segundo partido de la primera ronda, que se disputa como una serie al mejor de tres. Los de Ohio ganaron el primer encuentro como visitantes, y una victoria en el tiempo reglamentario, o en penaltis, apearía al club de Suárez y Lionel Messi de la lucha por la MLS Cup.

Cuestionado sobre la fragilidad defensiva del equipo, que fue visible en la derrota por 0-3 del primer partido, el uruguayo pidió máxima concentración a todos sus compañeros, insistiendo en que no podían relajarse por mucho que el marcador sea favorable.

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"Confiamos mucho en pensar que llevamos el partido 2-0, 3-0 y nos relajamos porque hay jugadores arriba que desequilibran, que en algún momento van a hacer otro gol. Nos hacen un gol, nos hacen el segundo y luego nos echan la culpa a nosotros porque no defendemos", expresó.

Suárez, de 39 años, afronta el que podría ser su último partido con el Inter Miami, puesto que su contrato termina a finales de 2026.

No obstante, indicó que ya está en conversaciones con el club "para encontrar la mejor solución para ambas partes".

El ariete uruguayo fue el segundo máximo realizador del Inter Miami, con 17 goles en la temporada regular de la MLS, solo por detrás de Messi, que ganó la Bota de Oro con 26 tantos. EFE