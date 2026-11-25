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Lima, 25 nov (EFE).- El tirador peruano Nicolás Pacheco conquistó el oro este miércoles en la modalidad de skeet masculino en el vigésimo quinto Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo (CAT), que está teniendo lugar en la Base de Aérea Las Palmas en Lima (Perú), y aseguró uno de los doce billetes olímpicos abiertos en la competición para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Pacheco, que logró el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, venció en una reñida final al estadounidense Christian Elliott, campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

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Tras igualar a 34 platos, el deportista local se impuso en el desempate por 16 a 15, informó la organización en un comunicado.

Así, el tirador, de 32 años, sumará su cuarta cita olímpica después de participar en Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024, edición en la que llegó a la final.

Su palmarés, además, tiene un oro en la Copa del Mundo de Escopeta Lima 2022 y el título sudamericano de 2024, además de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

Esta victoria en Lima corona una temporada de éxito para el peruano, que ganó el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con 34 puntos en la final, y se convirtió en tetracampeón de la competición tras sus títulos de 2014, 2018 y 2022.

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Además, llega de ser plata junto a la peruana Daniella Borda en el equipo mixto skeet en el Mundial de Rifle, Pisto y Escopeta de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), celebrado en noviembre en Doha (Catar).

Por su parte, la estadounidense Samantha Simonton, de 26 años, se alzó con el oro en el skeet femenino y aseguró para su país una plaza rumbo a Los Ángeles 2028.

El vigésimo quinto Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo finalizará el 30 de noviembre en el Polígono de Tiro Las Palmas, en Lima, en donde se repartirán 12 cupos directos para Los Ángeles 2028 y 208 plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. EFE

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