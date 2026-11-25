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São Paulo, 25 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este miércoles un 1,58 % después de cuatro bajas consecutivas, en medio de las especulaciones sobre el nombramiento de un banquero como próximo ministro de Hacienda en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 166.684 puntos.

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El parqué reaccionó de forma positiva a las noticias publicadas por algunos medios brasileños sobre la posibilidad de que Lula elija como responsable de Hacienda a Luiz Carlos Trabuco, presidente del Consejo de Administración de Bradesco y nombre bien visto por el mercado.

Además, la sesión también se vio impulsada por las discusiones en torno a la presentación de una nueva enmienda a la Constitución que refuerce la responsabilidad fiscal.

Las acciones del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron las de la empresa de cosméticos Natura (+10,5 %) y las de la textil Azzas (+8,1 %).

Del otro lado, las acciones que más se desvalorizaron fueron las de la petroquímica Braskem (-10,4 %) y las de la aeronáutica Embraer (-4 %), que llegó a caer un 9 % ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de EE.UU.

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En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,58 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,816 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la Bolsa durante la sesión fue de 36.163 millones de reales (unos 6.200 millones de dólares o 5.600 millones de euros) en 4,6 millones de operaciones financieras. EFE