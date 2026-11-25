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Ciudad de México, 25 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un fuerte avance del 2,99 %, el mayor desde el 11 de junio, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a las 71.372,25 unidades, en una jornada con cierres negativos en la mayoría de los mercados en el mundo.

"El avance estuvo impulsado por la noticia de que México quedó fuera de la lista de 14 economías hacia las cuales Estados Unidos propuso nuevos aranceles", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Ante ello, en México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una fuerte ganancia del 2,99 %, la mayor desde el 11 de junio", cuando se apuntó un 3,33 %.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, registraron avances 31 de las 35 emisoras, entre las que destacaron: Industrias Peñoles (+8,2 %), Grupo México (+7,13 %), Alpeka (+5,99 %), Grupo Carso (+5,47 %) y Cemex (+5,29 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el fuerte avance de este martes, el mercado mexicano se ubicó en terreno positivo en lo que va de noviembre con un 2,36 % y registra un avance del 11,06 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,87 % frente al dólar al pasar de 19,42 a 19,59 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 264,4 millones de títulos por un importe de 27.853 millones de pesos (unos 1.422 millones de dólares).

De las 746 firmas que cotizaron en la jornada, 527 terminaron con sus precios al alza, 197 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las compañías mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 8,2 % y Grupo México (GMEXICO B), con el 7,13 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 5,99 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -20,28 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -4 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -3,52 %. EFE