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El Atlético de Madrid ha ganado en casa este miércoles por 2-0 al Viking FK durante la jornada 5 en la liguilla de la Liga de Campeones, gracias a los goles de Alexander Sorloth y de Julián Álvarez en la primera mitad de un partido sin altibajos en su actuación y que le ha permitido mantener vivas sus aspiraciones por llegar al top 8.

En el Riyadh Air Metropolitano, pronto avisó el Atlético de su peligro con una internada de Kang-in Lee por la banda derecha hasta llegar a línea de fondo y centrar raso hacia dentro del área, donde Julián Álvarez dejó pasar el balón y la defensa noruega taponó a ras de suelo el derechazo de Johnny Cardoso, titular en el centro del campo junto a Koke Resurrección.

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Pese al primer susto local, el Viking no se arrugó y atacó varias veces por su costado izquierdo, con centros de Zlatko Tripic sin rematador. Sin embargo, Álex Baena despertó al Atlético pasado el primer cuarto de hora con un fuerte tiro lejano que se estrelló en un adversario. Y fruto de esa actitud positiva, cuajó el 1-0 en el minuto 19 tras una jugada colectiva.

El portero Jan Oblak sacó en largo, Sorloth ganó el salto a un rival, Baena domó el balón en el costado derecho y pasó a la medular para Koke y Cardoso, éste se la dio a Dávid Hancko en campo contrario y el eslovaco raseó un pase al esprint de Álex Grimaldo; nada más pisar área, el lateral controló y asistió para el zurdazo fuerte, alto y certero de Sorloth.

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El equipo visitante acusó poco el escenario en contra y Tripic siguió incisivo, despejando Hancko de forma providencial otro de sus centros. No obstante, Henrik Bjordal en el 23' cortó con la mano un centro de Grimaldo y esa falta en la esquina izquierda del área era oportunidad clara para la 'Araña', que obtuvo el premio del gol con su lanzamiento directo.

Ante una barrera con solo dos jugadores porque parecía que Álvarez iba a centrar, su derechazo hizo la comba idónea para acabar entrando a media altura, pero con cierta incertidumbre para concederse el 2-0 a instancias del VAR porque L'ubomír Belko con una buena estirada llegó a sacarla de dentro de su portería, junto a otra parada posterior al rechace de Baena.

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Belko en realidad estaba firmando un buen partido y en el 32' lució un paradón en escorzo tras zurdazo de Kang-in Lee a banda cambiada desde el costado opuesto del área. Todo ese arreón dio calma al Atlético, que aun así justo antes del descanso se vio apurado por una ocasión rival donde Grimaldo 'in extremis' evitó el remate de Bjordal en posición franca.

DESCANSO PARA BAENA Y COJERA DE SORLOTH

En el descanso entró Pablo Barrios por Baena para controlar el ritmo, contemporizar y evitar problemas, si bien Tripic en el 49' incordió otra vez con un remate tras acción grupal. La réplica colchonera, dos minutos más tarde, partió de las botas de Barrios para filtrar un pase raso a la internada de Marcos Llorente, a cuyo centro no llegó Sorloth de milagro.

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Luego también lo buscó Grimaldo y brilló Belko con su parada, en un tramo de partido ralentizado por sustituciones de uno y otro entrenador. En el bando madrileño, Diego Pablo Simeone animó a su compatriota Julián Álvarez tras haberlo retirado del campo oyéndose todavía algunos silbidos de la afición, pero el foco de atención miró rápido hacia otras jugadas.

Cardoso en el 61' fue aparentemente derribado por Peter Christiansen y el árbitro principal, el belga Erik Lambrechts, decretó un penalti a la postre sin validez porque se señaló fuera de juego de Sorloth en un lance en el origen del ataque. Y en el minuto 69, Hancko de cabeza rozó el 3-0.

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Aparte de la falta de pólvora ante un contrincante que daba facilidades atrás, la peor noticia para el 'Cholo' Simeone fue tener que sustituir a Sorloth por molestias físicas, recién salido el delantero noruego de una mala racha de lesiones. El último cuarto de hora del partido fue espeso, con la salvedad de que Jonathan David en el 88' falló una buena ocasión.

Ese error del canadiense, que mandó a las nubes un derechazo dentro del área, no empañó el desenlace para un Atleti que acabó con un jugador más porque Giuliano Simeone en una carrera marca de la casa durante el tiempo añadido provocó la expulsión de Henrik Falchener, con roja directa, siendo último defensor en un Viking poco acertado en su visita al Metropolitano.

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Esta victoria sirvió al Atleti para alcanzar los siete puntos y seguir con su objetivo de remontar posiciones en la tabla para meterse en el top 8, el cual da acceso directo a octavos de final. Por su parte, el conjunto noruego se quedó con solo cuatro puntos en los puestos más rezagados.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - VIKING, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Koke (Hjulmand. min.69); Kang-in Lee (G. Simeone, min.57), Baena (Barrios, min.46), Julián Álvarez (J. David, min.57); y Sorloth (Mendoza, min.71).

VIKING: Belko; Haugen (Fuglestad, min.76), Stensness, Falchener, Heggheim (Auklend, min.57); Askildsen (Bell, min.82), Moi (Cosic, min.76), Kvia-Egeskog (Christiansen, min.57); Bjordal, Tripic y Botheim.

--GOLES:

1-0, min.19: Sorloth.

2-0, min.24: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL). Amonestó con tarjeta amarilla a Stensness (min.46) en el Viking y expulsó con roja directa a Falchener (min.90+1) también en el Viking.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 63.314 espectadores.