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Bogotá, 25 nov (EFE).- Una operación del Ejército colombiano contra la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó una persona muerta, diez más detenidas y un secuestrado rescatado en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron este miércoles fuentes castrenses.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, detalló que en la operación, ejecutada en una zona rural del municipio de Puracé, fue rescatado "Fernando Murcia Castro, quien permanecía secuestrado desde hacía 75 días".

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Según el Ejército, Castro y su esposa fueron retenidos cuando se desplazaban por una carretera del contiguo departamento del Huila y la mujer "fue liberada por sus captores, quienes le habrían impuesto la responsabilidad de conseguir 4.500 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares) a cambio de la libertad de su esposo".

"Durante este tiempo de cautiverio, el hombre habría permanecido en condiciones degradantes, obligado a dormir en el suelo y sin acceso a condiciones adecuadas de higiene. Su liberación pone fin a más de dos meses de angustia e incertidumbre para su familia", añadió la institución.

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La operación, precisó el Ejército, se realizó "mediante siete diligencias de registro y allanamiento que derivaron en combates contra integrantes" de la guerrilla, en la que dos de los capturados resultaron heridos.

Igualmente, fueron incautados tres fusiles calibre 5.56 milímetros, una escopeta, tres pistolas calibre nueve milímetros, un revólver, una granada adaptada para dron y tres dispositivos explosivos improvisados.

"A este material se suman nueve proveedores para fusil, tres para pistola, munición de diferentes calibres, seis teléfonos celulares, dos radios de comunicación, material de intendencia, una bandera del ELN y panfletos alusivos a esta estructura armada ilegal", señaló el Ejército.

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En la zona donde fue ejecutada esta operación también tienen presencia varias disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). EFE