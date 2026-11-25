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Estrasburgo (Francia), 25 nov (EFE).- El equipo negociador del Parlamento Europeo para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo criticó el último borrador que debatirán los líderes este jueves y viernes, con un recorte del 10 % frente a la propuesta de la Comisión Europea, aunque celebraron que ahora contemple la creación de un impuesto sobre las multinacionales digitales.

Así lo expresaron en una rueda conjunta los eurodiputados responsables tanto del próximo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, el rumano Sigfried Muresan y la portuguesa Carla Tavares; como las eurodiputadas a cargo de los llamados 'recursos propios' o fuentes de financiación de las cuentas, la española Sandra Gómez (PSOE) y la checa Danuse Nerudova.

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, presentó el pasado sábado una nueva propuesta e incluyó dentro de la misma una 'cesta' de cinco nuevas vías de ingresos entre las que incluyó la tasa digital que propuso el Parlamento Europeo.

La iniciativa, similar a la que existe en países como España, Italia o Francia, prevé recaudar unos 5.000 millones al año con un tipo del 3 % sobre el volumen de negocios que las grandes tecnológicas obtienen por la publicidad online, los servicios de intermediación y la venta de datos.

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"En la tasa digital podemos ser incluso más valientes y con unos pequeños ajustes conseguir una fuente de ingresos incluso más solvente y más ambiciosa. Pero no obstante, la voluntad de introducirla está y hacemos una evaluación positiva", expresó Gómez.

A su lado, Nerudova -eurodiputada checa del Partido Popular Europeo (PPE)- compartió que la recaudación con esta tasa digital podría llegar incluso a los 20.000 millones de euros si se amplía la base del gravamen a los ingresos de otro tipo de servicios.

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A pesar de recoger esta idea, y de también incluir un compromiso de estudiar el otro impuesto que planteó la Eurocámara sobre las operaciones con criptoactivos (aunque sin incluirlo aún en el paquete), el equipo negociador criticó que el nuevo borrador prosiga con la senda de "recortes" en prioridades clave como la seguridad y la defensa o la competitividad.

"Vemos que, según avanza el proceso, el Consejo (los Estados miembros) se alejan de las expectativas del Parlamento Europeo (...) Este todavía no es un buen presupuesto para Europa", señaló el democristiano Muresan, quien cargó contra la "incoherencia" de los países por acometer recortes en nuevas prioridades pactadas con los eurodiputados

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El político rumano también advirtió que, una vez los líderes lleguen a un acuerdo presupuestario, tendrán que negociar su forma definitiva con una Eurocámara que no aceptará "sin condiciones" las cuentas pactadas por las capitales.

"Los primeros ministros nunca dictan a los parlamentos nacionales lo que deben hacer y tampoco deberían dictar al Parlamento Europeo lo que debe hacer. Si esperan que el Parlamento Europeo apruebe sin condiciones el presupuesto que acuerden entre ellos, esto no va a pasar", avisó.

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Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debatirán este jueves y viernes la propuesta planteada por Costa, que incluye un recorte del 10,2 % en las cuentas (hasta 1,58 billones para siete años) frente al presupuesto original de la Comisión Europea para contentar a países como Alemania, Países Bajos, Austria o los nórdicos, que reclamaban reducir el presupuesto en "varios cientos de miles de millones".

Sin embargo, el borrador concentra las reducciones en cuestiones como la seguridad y la defensa (-30 %), la descarbonización industrial (-5 %), el programa de investigación Horizonte Europa (-9,6 %) o la acción exterior (-21 %), mientras que mantiene intactas la dotación de las ayudas directas a agricultores y ganaderos y retoca sólo ligeramente la de fondos regionales. EFE

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