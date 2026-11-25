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El Partido Popular ha reclamado revisar los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y evaluar las políticas públicas destinadas a combatirla, después de que 47 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026.

Según recoge en su manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este miércoles 25 de noviembre, se trata del peor dato registrado a estas alturas del año desde 2023.

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En el documento, el PP considera que esta jornada no puede limitarse a declaraciones, minutos de silencio o campañas institucionales, sino que debe servir para analizar qué está fallando y qué medidas es necesario cambiar. "Cuando una mujer amenazada pone su seguridad en manos del Estado, el Estado no puede fallarle", señala.

Una de las principales cuestiones que aborda el manifiesto son los problemas registrados en el sistema de dispositivos telemáticos de seguimiento de agresores que ha calificado de "demasiado graves para mirar hacia otro lado". El partido recuerda que la Fiscalía General del Estado advirtió de fallos en las pulseras antimaltrato y en el servicio COMETA, y apunta que la pérdida de información histórica tuvo consecuencias en procedimientos judiciales, en los que llegaron a producirse sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios.

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A estos problemas se suma, según el PP, la investigación abierta por la Fiscalía Europea ante un posible fraude que afectaría a los fondos europeos destinados a la adquisición de estos dispositivos. En este marco, se están desarrollando actuaciones de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas.

Por ello, el partido exige "transparencia, evaluación y responsabilidades", además de garantías de que los instrumentos creados para proteger a las mujeres funcionen cuando estas los necesitan. "Cada euro destinado a combatir la violencia contra las mujeres tiene que llegar verdaderamente a protegerlas", sostiene.

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El manifiesto también vuelve a criticar las consecuencias de la conocida como ley del 'solo sí es sí', a la que atribuye, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones de delincuentes sexuales. El PP considera que la protección de las mujeres exige legislar con rigor, escuchar las advertencias y asumir los errores cuando se producen "y no anteponer nunca la defensa de un gobierno a la protección de una víctima. "Defender a las mujeres también significa hacer buenas leyes", añade el texto.

PROSTITUCIÓN

Otro de los apartados está dedicado a la prostitución, la trata y la explotación sexual. El partido rechaza cualquier normalización del consumo de prostitución y considera especialmente grave que se pueda utilizar dinero público para financiar conductas de esta naturaleza. 2Una mujer no es una mercancía, una moneda de cambio o un objeto de consumo", afirma.

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En cuanto a las medidas de protección, el PP reclama recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos judiciales y la atención psicológica, jurídica y social de las víctimas y de sus hijos. También propone mejorar los mecanismos de valoración del riesgo y garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas tecnológicos de protección.

Asimismo, defiende continuar desarrollando y evaluando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "preservando" las medidas que funcionan y "teniendo la valentía de corregir" aquellas que no están dando los resultados esperados. "El dinero destinado a proteger a las mujeres debe servir de forma efectiva para proteger a las mujeres", ha añadido.

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El documento apuesta también por reforzar la educación en las familias y las aulas, así como por implicar a los jóvenes en la prevención de la violencia desde las relaciones afectivas y las redes sociales y en la manera que tienen de relacionarse. "Nuestros jóvenes tienen que se protagonistas de la solución". .

Por último, el PP considera que los hombres son *aliados imprescindibles* en esta lucha y reclama su implicación en la educación en igualdad y en la detección de los primeros signos de violencia. *Esta no es una batalla de las mujeres contra los hombres. Es la batalla de toda una sociedad unida frente a una lacra inasumible*, concluye el manifiesto.

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Para el PP, frente a la violencia contra las mujeres "no caben trincheras políticas", pero defienden "una política de igualdad que se mida también por sus resultados". "Una política que escuche a las víctimas, proteja a sus hijos, persiga al agresor, combata la violencia sexual, la trata y la explotación, y destine los recursos públicos allí donde verdaderamente son necesarios", añade el documento.