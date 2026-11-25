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A punto de cumplirse un mes -el próximo día 28- del trágico accidente de trenes en Urda (Toledo), en el que una de las 69 víctimas mortales fue el reconocido apoderado taurino Antonio Vázquez, su hermano Curro Vázquez y su hijo Fran Vázquez han organizado una misa funeral en su memoria este martes 24 de noviembre en la Basílica de Jesús del Gran Poder de Sevilla para que la ciudad con la que tanta relación tenía y el mundo del toro pudiesen darle su último adiós.

Entre los asistentes, numerosos rostros conocidos, como el hermano de Isabel Pantoja, Juan Pantoja, que alejado del foco mediático ha huido de las preguntas de la prensa a su salida del homenaje; Pepín Liria y su novia Drágana Balde, que han reaparecido públicamente tras confirmarse que están esperando su primer hijo en común tras 10 meses de relación; Pablo Aguado, muy afectado porque Toño -como le llamaban cariñosamente- era su apoderado desde hace años; o Francisco Rivera, que ha hecho su aparición unos minutos tarde en bicicleta, especialmente serio y guardando un sepulcral silencio después de salir a la luz que el día de su 30 cumpleaños Andrés Roca Rey habría llamado a Tana para decirle que la quería y quería que todo estuviese bien entre ellos a pesar de su ruptura.

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Emocionadísimo, y todavía asumiendo la muerte de su hermano en el accidente ferroviario, Curro Vázquez, que ha tomado la palabra para agradecer "todo el cariño que estamos recibiendo mi familia y yo". "A mi hermano lo quieren mucho. El cariño que me están demostrando hacia mi hermano es que quiero yo transmitir a las familias de las víctimas. Sufriendo tanto o más que yo, a las madres que han perdido el hijo, a los hijos que han perdido las madres. Se podía evitar, y se debía de haber evitado" ha añadido al borde de las lágrimas, expresando que "esperemos que nunca en la vida se repita. 115 muertos, familias destrozadas, 200 heridos". "Mi más sentido pésame para todos ellos. Sí, un hombre muy querido. Gracias. Gracias por acompañarnos" ha concluido.

En la misma línea su sobrino Fran Vázquez, hijo del fallecido, que dolido ha arremetido contra los "responsables" de la tragedia "que podían haberlo evitado y ni se han dignado a darnos el pésame". "Quiero dar las gracias a la ciudad de Sevilla, a la Hermandad del Gran Poder y quiero transmitir desde aquí un abrazo muy fuerte a todas las familias de las víctimas porque lo estamos pasando muy mal y ver cómo los responsables que podían haber evitado esta desgracia bailan de manera alocada en los mítines, cómo no nos han escrito ni unas palabras de perdón ni de pésame ni de nada es es auténticamente inhumano" ha afirmado rotundo.

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