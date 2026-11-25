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Las autoridades de Senegal han anunciado el rescate de cerca de mil migrantes en cinco embarcaciones localizadas frente a sus costas, parte de la ruta del Atlántico, que tiene Canarias como principal punto de destino, en medio del repunte de los flujos migratorios en la zona durante las últimas semanas.

La Armada senegalesa ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que un total de 974 migrantes fueron rescatados en estas operaciones, que tuvieron lugar el lunes y que contaron con agentes fronterizos. Por ahora no hay detalles sobre si entre estas personas hay menores de edad.

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Senegal ha anunciado durante las últimas dos semanas el rescate de alrededor de 3.000 migrantes, una situación que ha llevado al presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, a reclamar al Ministerio del Interior que presente un informe "detallado" sobre las problemáticas sociales que están impulsando el aumento de los flujos migratorios hacia Europa.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

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El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.