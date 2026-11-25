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París, 25 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este miércoles que hay "señales" que permiten pensar que el periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia, podría ser liberado antes de Navidad.

"Hay señales que permiten pensar que podría producirse antes de Navidad", declaró Barrot en una entrevista con TF1, en referencia a la posible liberación del periodista especializado en información deportiva.

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Gleizes, colaborador de las revistas So Foot y Society, permanece encarcelado en Argelia desde junio de 2025, cuando fue condenado a siete años de prisión por apología del terrorismo y posesión de publicaciones con fines propagandísticos contra el interés nacional.

El periodista había sido detenido en mayo de 2024 mientras realizaba un reportaje sobre un club de fútbol local, el Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK).

Barrot insistió hoy en que las autoridades francesas no reducirán sus esfuerzos y apeló también a la movilización de los medios de comunicación y del mundo del deporte para reclamar su puesta en libertad.

"No solo hay que esperarlo (que sea liberado), sino que debemos seguir movilizándonos", afirmó el jefe de la diplomacia francesa.

Barrot aseguró que Francia está ejerciendo "todas las influencias" a su alcance para conseguir la liberación de Gleizes y expresó su apoyo a la familia del periodista, que, según dijo, está afrontando esta situación "difícil" con "gran dignidad". EFE