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Jartum, 25 nov (EFE).- El Gobierno sudanés rechazó este miércoles una oferta de Etiopía para organizar un diálogo entre las partes de la guerra de Sudán, al tiempo que volvió a acusar a Adis Abeba de "parcialidad" y de brindar apoyo militar a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sudanesas.

En un comunicado, el Gobierno sudanés consideró que el de Etiopía "no cumple con el requisito de neutralidad necesario para acoger o facilitar el diálogo", y recordó que Jartum había acusado en varias ocasiones a Adís Abeba de permitir el lanzamiento de drones de las FAR desde el territorio etíope contra instalaciones civiles y militares en Sudán.

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En la nota, Jartum conmina a la Unión Africana (UA) y "los organismos regionales e internacionales pertinentes a respetar su posición y excluir a Etiopía de cualquier acuerdo para organizar o facilitar el diálogo sudanés".

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se ofreció ayer, martes, a organizar un diálogo integral entre las partes implicadas en la devastadora guerra que sacude a su vecino del norte desde el 15 de abril de 2023, y afirmó que su objetivo es lograr un "gobierno de unidad nacional".

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Etiopía y Sudán se habían acusado mutuamente de apoyar militarmente a grupos armados opositores a los Gobierno en los dos países, pero la tensión se disparó en mayo cuando Jartum llamó a consultas a su embajador tras acusar a su vecino del sur de facilitar incursiones aéreas de las FAR.

Jartum también acusó a Adís Abeba de permitir a los paramilitares sudaneses operar en su territorio, extremo negado por el Gobierno etíope, que a su vez acusó a Sudán de apoyar al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el 23 de septiembre anunció una "guerra defensiva" contra Adís Abeba en esa región norteña del país africano.

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La oferta de Abiy se produjo después de los importantes avances anunciados en las últimas semanas por el Ejército sudanés en la región de Kordofán, en el centro-sur de Sudán, en dirección hacia la región de Darfur, principal feudo de los paramilitares.

Las últimas derrotas de las FAR coincidieron con numerosas deserciones en las filas de los paramilitares, que incluyeron tanto a tropas como a comandantes, algunos de éstos próximos al líder de los paramilitares Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hamedtí.

Desde su inicio, el conflicto en Sudán ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de alrededor de 14 millones de personas, convirtiendo a Sudán en escenario de una de las mayores crisis humanitarias del mundo.