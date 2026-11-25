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El programa 'Y ahora Sonsoles' revelaba este lunes que, después de apenas un año de relación, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han roto, apuntando que el motivo principal que les habría empujado a tomar caminos separados sería un desgaste producido por el paso del tiempo.

Sin embargo, con el paso de las horas han ido surgiendo nuevas informaciones que asegurarían que su noviazgo se habría terminado por los celos de la modelo, que no entendería que el exfutbolista hablase por redes sociales con sus exnovias y habría provocado que la situación fuese insostenible entre ambos. "Él se llegó a sentir acosado por Blanca. Veía cosas raras en su móvil, bloqueadas a personas que no estaban, y además ella subía fotos a redes que no quería" han comentado en 'YAS' este martes.

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Comentarios que han hecho que la ex de Cayetano Rivera tome la palabra en Instagram para desmentir lo que se estaba diciendo sobre ella y advertir que no se quedará callada y contará su versión. "Ay, ay! Que están en Antena 3 diciendo que me dejó Quique. ¡Por celosa! ¡Mentira! Además, no soy celosa. Cuando hay realidad, hay realidad. Hay pruebas de todo" ha asegurado sin perder la sonrisa, afirmando rotunda que si en el programa estaban hablando así de ella "esto es que Quique habló con Paloma, que le llama y le dice... Pues no, no".

"A las mujeres ya no se las calla", ha expresado, reconociendo que aunque tras su separación del torero optó por el silencio, ahora actuará de una manera muy diferente: "Está loca, está tal, estuvo pim, pam, pum, no sé qué. No me defendí. Y mi padre dijo: 'Hija, defiéndete'. Y ahora, por mi padre, me voy a defender", ha dejado claro.

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Y es que como ha reflexionado, "nos educan diciendo que hay que ser una señora y estar callada, no sé qué, estate callada mientras te ponen de todo, verde. Esto no puede ser. Ahora me voy a defender porque las mujeres tenemos que defendernos. Mirad Shakira, qué bien le vino, ¿eh? Pues hay que tomar ejemplo". "Cuando te ponen de todo, verde, cuando eres buena gente, honesta, que te enamoraas, fiel, que se ríen de ti, que eres una madre soltera..." ha defendido, dejando claro que ya no piensa callarse: "Las cosas hay que hablarlas claro y alto. Y ahora vais a oír mi versión. Además, yo a la cara, yo no me escondo" ha zanjado.