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Nairobi, 25 nov (EFE).- Gambia ha interceptado a 202 personas que pretendían migrar de forma irregular en varias localidades costeras, en una operación que contó con el apoyo de la Policía Nacional de España, informó el Departamento de Inmigración (GID, en inglés) de este país de África occidental fronterizo con Senegal.

En un comunicado emitido la pasada noche, el GID indicó que la intercepción ocurrió este martes "en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad bajo el nombre en clave 'Operación Horizonte Seguro' y con el apoyo de la Policía Nacional de España".

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El operativo detuvo a 202 personas "que pretendían migrar de forma irregular en las localidades de Tujereng, Brufut, Mandinaring y Tanji, así como en la aldea de Sami, situadas en las regiones de North Bank y West Coast", en el oeste del país.

El grupo estaba compuesto por 84 ciudadanos gambianos, 88 malienses, 25 senegaleses, dos guineanos, un ghanés, un camerunés y un marfileño; e incluía a 122 hombres, 42 mujeres y 38 menores (24 niños y 14 niñas).

Las personas interceptadas se encuentran en el centro de migración del GID en Tanji, donde están siendo sometidas a "procesos de identificación y perfilado, al tiempo que reciben asistencia humanitaria y apoyo psicosocial por parte de la Cruz Roja de Gambia".

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"Estas exitosas operaciones conjuntas demuestran el firme compromiso del GID por fortalecer la colaboración interinstitucional y la cooperación con socios nacionales e internacionales para frenar la migración irregular", aseguraron las autoridades gambianas.

La operación se desarrolló después de que este lunes el GID recibiera a una delegación de la Policía Nacional de España, que realizó una visita de cortesía a la sede central del Departamento.

Este encuentro, según el GID, reafirmó la "sólida colaboración" entre el Departamento de Inmigración de Gambia y la Policía Nacional española al subrayar "su compromiso compartido de fortalecer la gobernanza migratoria, potenciar la cooperación institucional y promover una gestión migratoria eficaz en Gambia".

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El Departamento aseguró que mantiene su compromiso de "fomentar alianzas estratégicas con actores internacionales para promover una migración segura, ordenada y regular".

Desde el pasado 1 de octubre, Gambia ha interceptado a más de 4.000 personas que pretendían emigrar de forma irregular.

Aunque Gambia no especificó el destino de esas personas, ese país, al igual que el vecino Senegal, es lugar de tránsito y origen para migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Un total de 1.611 migrantes llegó este martes a la isla española del Hierro, en el archipiélago canario, en once cayucos procedentes de Gambia y Senegal, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los asistieron en tierra.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026 hasta octubre pasado. EFE