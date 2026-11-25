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Pekín, 25 nov (EFE).- Pekín defendió este miércoles que las guerras arancelarias no benefician a ninguna de las partes y pidió a Estados Unidos "mantener la tendencia de desarrollo estable" de sus relaciones económicas, después de que Washington se prepare, según The Wall Street Journal (WSJ), para anunciar un incremento de aranceles a China y otros países.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun aseguró hoy durante una rueda de prensa rutinaria que ambas partes "deben resolver las cuestiones pertinentes mediante consultas, sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

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"China y Estados Unidos deben implementar conjuntamente los importantes consensos alcanzados por los jefes de Estado de ambos países y mantener la tendencia de desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales bilaterales", señaló el vocero.

El WSJ, que cita fuentes conocedoras de esos planes, indica que el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, puede anunciar tan pronto como esta semana "los resultados de una investigación que ha durado meses sobre los subsidios industriales de China, la Unión Europea y otras 14 naciones".

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El argumento es que los subsidios y otras ayudas gubernamentales han creado un excedente de capacidad industrial en esos países que después han "inundado los mercados globales con bienes más baratos, perjudicando a los productores estadounidenses".

"Es probable que China quede sujeta a un arancel más elevado que el de muchos otros países" porque "los funcionarios de Trump han afirmado que sus subsidios son particularmente cuantiosos y perturbadores para la economía mundial", revelaron las fuentes al WSJ.

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Al respecto, Guo expresó que "la llamada sobrecapacidad es un falso problema" y se opuso a que se utilice "como pretexto para manipulaciones políticas".

Los nuevos aranceles se aplicarán a la mayoría de los productos exportados de esos países, aunque pueden quedar excluidos algunos bienes industriales como el acero, el aluminio y los automóviles que ya están sujetos a tasas por razón de seguridad nacional, destacó.

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La carga impositiva no se ha concretado aún, pero funcionarios estadounidenses han dicho repetidamente que pretenden aplicar aranceles similares a los anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abril de 2025 y que posteriormente fueron invalidados por el Tribunal Supremo en febrero de 2026. EFE