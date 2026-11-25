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París, 25 nov (EFE).- Francia apoyará que el "apartheid de género" sea reconocido como un crimen para perseguir a los responsables de la discriminación sistemática contra las mujeres y las niñas en Afganistán, anunció este miércoles el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Francia apoyará la definición de un crimen de apartheid de género para que sean castigados los responsables de esta segregación sistemática de las niñas y las mujeres en Afganistán", declaró Barrot en una entrevista a TF1.

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El jefe de la diplomacia francesa explicó que París respaldará la creación de esa figura jurídica para castigar las políticas de las autoridades afganas, que restringen el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la atención sanitaria.

Barrot denunció también las medidas destinadas a borrar la identidad de las mujeres afganas, a quienes, según dijo, se pretende privar incluso de su nombre.

El ministro se refirió asimismo a la situación en Irán, donde la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su banda fueron condenado a 74 latigazos por difundir en 2024 un concierto en línea en el que ella aparecía sin velo, y advirtió de que las voces de las mujeres iraníes "no deben apagarse, atrapadas entre la represión y la guerra".

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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el marco del cuarto aniversario del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad', el Instituto del Mundo Árabe organiza este miércoles 'Voces Iraníes', una velada dedicada a la creación contemporánea y a las voces de la sociedad civil iraní, en particular las de las mujeres.

Barrot, que tiene previsto asistir al evento, aseguró que Francia debe seguir siendo un "refugio" donde las mujeres y los hombres iraníes puedan expresarse libremente, cuatro años después del inicio del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad'. EFE