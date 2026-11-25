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Amán, 25 nov (EFE).- La justicia jordana condenó este miércoles a la pena de muerte al autor del ataque terrorista contra agentes de Seguridad Pública en Amán el pasado 5 de noviembre, que dejó un policía muerto y otro herido, informó el canal estatal jordano Al Mamlaka.

El Tribunal de Seguridad del Estado dictó sentencia a la pena capital dos delitos, entre ellos la "comisión de actos terroristas que derivaron en la muerte de una persona mediante el uso de un arma", añadió la televisión pública.

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También se le condena por la "comisión de actos terroristas mediante el uso de un arma", cargo relacionado con las heridas causadas a un segundo agente durante la intervención policial.

Los cargos se sustentan en los artículos 2 y 7 de la Ley de Prevención del Terrorismo número 55 de 2006 y sus modificaciones, según detalló el medio estatal.

"Cabe señalar que esta sentencia, dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado, es susceptible de recurso ante el Tribunal de Casación y, por ministerio de la ley, se remite automáticamente a dicho tribunal para su revisión", indicó Al Mamlaka.

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El ataque ocurrió la mañana del pasado 5 de noviembre en la céntrica calle de Al Madina al Munawara de la capital jordana, cuando el agresor apuñaló con un arma blanca a un agente de policía, causándole la muerte.

Durante la inmediata intervención de una patrulla cercana para reducir y detener al atacante, también resultó herido en el rostro otro agente.

Según la investigación de los servicios de seguridad, el condenado había planificado el atentado con la intención de atentar contra agentes de Seguridad Pública, y en el momento de su detención se le incautaron armas blancas y dos dagas.

Aquella agresión en la capital se produjo menos de dos semanas después del atentado del 23 de octubre contra la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en la provincia de Karak, en el que murieron nueve personas y cerca de 40 resultaron heridas, un suceso atribuido al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y cuyos tres autores fueron también condenados recientemente a la pena de muerte.

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Tras dicha cadena de ataques, el Gobierno jordano inició una reforma de varias leyes relacionadas con el terrorismo que contempla endurecer las penas para los autores de estos delitos, elevar las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión y establecer penas de hasta 15 años o incluso la pena de muerte en determinados casos. EFE