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Pekín, 25 nov (EFE).- China se opuso este miércoles a que Estados Unidos "reprima y contenga" a sus empresas, después de que la víspera un jurado federal del país norteamericano declarara a la tecnológica Huawei culpable de diez delitos relacionados con el fraude, el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun mostró hoy durante una rueda de prensa rutinaria su desacuerdo con la resolución y aseguró que Pekín apoya "con firmeza" a sus compañías en la defensa de "sus derechos e intereses legítimos".

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El veredicto del jurado, que llegó tras un juicio de once semanas y otra semana de deliberaciones, declaró a la empresa culpable de los delitos de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, entre otros, aunque quedo absuelta de dos de los doce cargos que afrontaba, incluyendo el más grave, de conspiración para cometer crimen organizado.

Huawei, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, celebró en un comunicado esta absolución e indicó que tiene intención de apelar la condena.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnológicas de EE.UU. como T-Mobile y Cisco y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante unas dos décadas, detalla The New York Times.

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Washington alegó que Huawei y algunas filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a sus sanciones, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

El proceso supuso un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio de Washington en los últimos años y que desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país. EFE

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