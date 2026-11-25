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La lluvia, la nieve, las rachas de viento y el oleaje pondrán este miércoles en aviso a trece comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que zonas de Cantabria y País Vasco alcanzarán el nivel naranja por olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranjas por oleaje están en el litoral cántabro, y en Guipúzcoa y Vizcaya.

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El resto de avisos por olas se encuentran en Almería y Granada; los litorales occidental y oriental asturianos; Mallorca, Ibiza y Formentera; A Coruña, Lugo y Pontevedra; y Valencia.

Además, hay avisos por viento en Almería; el litoral cántabro; Barcelona y Tarragona; y Alicante y Valencia.

Asimismo, se dan avisos por lluvia en A Coruña; la vertiente cantábrica de Navarra y el Pirineo navarro; y Guipúzcoa y Vizcaya.

A su vez, se registran avisos por nieve en Huesca; la Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora; Lleida; Lugo y Ourense; Navarra, y la Ibérica riojana.

AEMET ha indicado que hoy la entrada de aire frío sobre la Península se verá favorecida por la formación de un sistema de bajas presiones sobre Francia, con una situación de inestabilidad. De este modo, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con intervalos nubosos en el Mediterráneo, Andalucía e interior nordeste, y se darán precipitaciones en la mitad norte, así como de forma aislada en la meseta sur y en las sierras del sudeste.

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También hay posibilidades, aunque menores, de que estas lluvias afecten a otros puntos, salvo a litorales de la mitad sur del Mediterráneo. Por zonas, el organismo estatal prevé que los mayores acumulados se den en el Cantábrico y norte de Galicia, donde podrán ser persistentes, localmente fuertes e ir de forma puntual acompañados de tormenta.

A su vez, nevará en montañas del centro y norte, y se darán acumulados significativos en la Cantábrica occidental, la Ibérica norte y en Pirineos. En este sentido, la cota de nieve estará entre los 1.300 y 1.700 metros en el centro y entre los 900 y 1.400 metros en el norte.

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El pronóstico también recoge la formación de intervalos nubosos en Baleares, donde se registrarán chubascos ocasionales. En Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, localmente abundantes, que también podrían afectar al resto con intervalos nubosos. Además, podrían darse bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en la meseta sur y en el valle del Guadalquivir.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha señalado que las máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma notable en interiores del tercio sureste, y se mantendrán sin cambios en el tercio occidental y Ebro. En el lado contrario, las mínimas ascenderán en Baleares y zonas de la fachada oriental, con un predominio de los descensos en el resto de la Península y en Canarias. En este contexto, habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte y, puntualmente, en la meseta norte.

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Por último, el organismo estatal ha indicado que soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en litorales de Galicia, Cantábrico y localmente del Mediterráneo y en Baleares. Asimismo, también son probables las rachas muy fuertes en interiores del tercio este, así como en montañas del centro y norte. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.