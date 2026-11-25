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Pekín, 25 nov (EFE).- La misión tripulada china Shenzhou-24 despegó este miércoles a las 08:18 hora local (00:18 GMT) con el primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, acompañado por otros dos tripulantes chinos.

Un cohete Larga Marcha-2F Y24 impulsó la nave desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China, con una tripulación comandada por Tang Hongbo y completada por Wu Yi y Ali.

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El astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, mientras que Zhu Yangzhu, que lleva en las instalaciones desde mayo, permanecerá en la Tiangong para completar la primera permanencia de un año del programa espacial tripulado chino.

La misión supone la primera participación de un astronauta extranjero en un vuelo tripulado chino y la primera visita de un ciudadano de otro país a la Tiangong, una estación cuya construcción se completó a finales de 2022.

Ali participará en las operaciones cotidianas del complejo orbital y en experimentos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, que incluyen cuatro proyectos relacionados con biotecnología y ciencia de materiales, según medios estatales.

Entre las tareas previstas figura un ensayo con cianobacterias fotosintéticas, bacterias microscópicas que obtienen energía mediante fotosíntesis, además de la instalación de muestras y equipos científicos durante su estancia en órbita.

El especialista paquistaní se ha preparado para la misión mediante formación técnica, prácticas de respuesta ante emergencias y entrenamientos de coordinación con los otros dos astronautas, de acuerdo con las autoridades del programa tripulado.

También, recibió clases intensivas de chino, idioma de trabajo de la misión, para poder comunicarse con sus compañeros durante las operaciones habituales y en posibles situaciones de emergencia.

Una vez completada su visita, Ali regresará junto a Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, los dos integrantes de la Shenzhou-23 que concluirán su estancia de aproximadamente seis meses en la estación.

Por su parte, Zhu continuará en órbita con la nueva tripulación dentro de un experimento destinado a estudiar las consecuencias de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas.

El programa contempla evaluaciones médicas y psicológicas, así como pruebas de las medidas de protección necesarias para misiones de mayor duración.

China y Pakistán firmaron en febrero de 2025 un acuerdo para incorporar astronautas paquistaníes al programa tripulado chino, y en abril de 2026 seleccionaron a Ali y a Khurram Daud para recibir entrenamiento.

La Tiangong, compuesta por un módulo central y dos laboratorios, sirve como plataforma para investigaciones científicas y operaciones de mantenimiento en órbita, mientras China prepara su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030.

Islamabad, 25 nov (EFE).- Muhammad Zeeshan Ali, piloto de la Fuerza Aérea de Pakistán, hizo historia este miércoles a bordo de la nave espacial china Shenzhou-24 al convertirse en el primer paquistaní en realizar un vuelo espacial orbital.

Ali, de 40 años, despegó a las 08:18 hora china (00:18 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan como especialista de carga útil junto a otros dos austronautas chinos, Tang Hongbo (51) y Wu Yi (39), según la agencia estatal china Xinhua.

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"Quiero asegurarles que no vuelo por mí mismo. Llevo el nombre de Pakistán sobre mis hombros. A los 250 millones de paquistaníes, y a cada niño que me observa mientras estoy en órbita: miren hacia el cielo y recuerden que estoy allá arriba junto a sus sueños", declaró Ali en una rueda de prensa.

El astronauta pasará cerca de una semana bordo de la estación espacial china Tiangong, siendo el primer extranjero en visitar la base construida en 2022.

Ali se encargará de instalar muestras y equipos experimentales, y realizar las pruebas previstas en el calendario de la misión.

"Esta misión no es una meta, sino una plataforma de lanzamiento; espero que el próximo capítulo de la cooperación espacial entre China y Pakistán evolucione, pasando de un solo astronauta y un único vuelo, hacia múltiples misiones conjuntas, con destino a la Luna, Marte y más allá", sentenció Ali.

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Tras el despegue, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, felicitó a toda la nación por el hito, aseguró que la ciencia y el espacio son una "máxima prioridad" de Islamabasd y reivindicó su hermandad con Pekín.

"Si un paquistaní puede llegar hoy a una estación espacial, mañana otro llegará también a la Luna. No dejen de soñar, sigan trabajando duro y crean en Pakistán", aseguró el mandatario, según difundió su oficina en un comunicado.

China y Pakistán acordaron en febrero de 2025 la incorporación de astronautas paquistaníes al programa tripulado chino y, en abril de este año, seleccionaron a Ali y a Khurram Daud como candidatos para recibir entrenamiento en el país asiático.

Las pruebas evaluaron su aptitud médica, su resistencia psicológica y su capacidad para soportar el esfuerzo físico del lanzamiento.

Tras siete meses de entrenamiento en China, Ali ganó la plaza en la Shenzhou-24, mientras que Daud actuará como su suplente.

"He pasado por entrenamientos como el de centrifugadora, el de rescate y supervivencia, y el de procedimientos de emergencia. Pero el verdadero reto, sinceramente, fue dominar el idioma chino", afirmó Ali en una declaración compartida por el periódico chino Shanghai Daily.

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El astronauta explicó que los mandos, el software y anuncios de voz estaban en dicho idioma, por lo que "tuvimos que aprenderlo, dominar ese chino técnico", añadió Ali.

Ali también se encargará de llevar a cabo experimentos científicos seleccionados por Pakistán mientras se encuentre en el espacio.

La agencia espacial de Pakistán, SUPARCO, recibió más de 300 propuestas de universidades e instituciones de investigación de todo el país, de las cuales los expertos chinos seleccionaron cuatro experimentos para esta misión.

Estos experimentos se centran principalmente en biotecnología y tienen como objetivo generar nuevos conocimientos en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la futura investigación espacial.

Esta misión supone la continuación de la cooperación espacial entre Pakistán y China, que incluye el lanzamiento por parte de China de satélites paquistaníes, así como un plan para enviar un róver (un vehículo de exploración espacial) desarrollado en Pakistán a la Luna —previsto para alrededor de 2028— a bordo de la misión lunar china Chang’e 8.

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Pekín, 25 nov (EFE).- La nave tripulada china Shenzhou-24, que transporta al primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial china Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, se acopló este miércoles al complejo orbital tras unas tres horas y media de vuelo, informó la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

El acoplamiento se completó a las 11:56 hora local (03:56 GMT) en el puerto delantero del módulo central Tianhe, después de que la nave despegara a las 08:18 (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China.

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Los tres tripulantes, el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Ali, accederán posteriormente al interior de la estación, donde los astronautas de la Shenzhou-23 ya han completado los preparativos para recibirlos, según el organismo.

La misión supone la primera participación de un extranjero en el programa espacial tripulado chino y la llegada inédita de un astronauta de otro país a la Tiangong, cuya construcción se completó a finales de 2022.

Ali, especialista de carga útil, participará durante su estancia en experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y ciencia de materiales.

El astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, junto a los astronautas chinos Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, que llegaron a la estación el pasado mayo.

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En cambio, Zhu Yangzhu, comandante de la Shenzhou-23, permanecerá en órbita para completar la primera estancia de un año del programa espacial tripulado chino.

Este experimento permitirá estudiar los efectos de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas, así como verificar sistemas de protección para futuras misiones, según medios estatales.

China y Pakistán acordaron en febrero de 2025 incorporar astronautas paquistaníes al programa espacial chino, en el marco de una cooperación bilateral que este año coincide con el 75.º aniversario de sus relaciones diplomáticas.

La Tiangong, formada por el módulo central Tianhe y los laboratorios Wentian y Mengtian, está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para 2032, mientras China mantiene su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030.

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