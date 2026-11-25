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(Añade número total de drones derribados según Defensa)

Moscú, 25 nov (EFE).- Al menos un civil ruso murió este miércoles tras un masivo ataque ucraniano con drones contra dos refinerías de la región de Samara, a unos mil kilómetros al este de Moscú, según informaron las autoridades locales y medios ucranianos.

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"La noche de hoy fue una verdadera prueba. Sobre la región de Samara nuestros defensores derribaron más de 145 drones del ejército ucraniano. Con dolor en el corazón informo que hay un fallecido. Daremos toda la ayuda posible a su familia", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev.

Reconoció que "hay consecuencias en el terreno", sin mencionar cuáles fueron las empresas atacadas, que los canales de Telegram ucranianos Exilenova+ y Supernova+ identificaron como las refinerías Kúibishevski y Sizranski.

Ambos canales publicaron fotos en las que se ven grandes incendios y densas columnas de humo negro sobre la ciudad.

Las dos refinerías, pertenecientes al gigante petrolero ruso Rosneft, han sido atacadas anteriormente en varias ocasiones.

Fedoríschev añadió que a consecuencia del ataque las escuelas modificarán sus horarios y señaló que en varias zonas de la ciudad hay cortes de electricidad.

A su vez, en la sureña región de Rostov, las defensas antiaéreas rusas aniquilaron más de medio centenar de aparatos no tripulados ucranianos sobre la ciudad de Taganrog y siete distritos, según informó en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

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Este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que Ucrania hace caso omiso al llamamiento del presidente Donald Trump, de cesar los ataques a refinerías rusas y prometió responder a esas acciones.

"Observamos que el régimen de Kiev prosigue sus ataques contra nuestras refinerías. Cabe mencionar que, a pesar del llamamiento y la petición directa del presidente estadounidense para que cesen estos ataques, las autoridades de Kiev no atienden a dicho consejo", afirmó Putin en una reunión sobre el desarrollo del sector energético.

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Agregó que "todo sigue como si nada", en referencia a las acciones de Kiev, que atacó durante los últimos días varias refinerías rusas.

"En este sentido, quiero señalar que las represalias por nuestra parte son inevitables, todos deberían saberlo", zanjó.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 305 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas. EFE