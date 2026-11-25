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Demostrando una vez más su protagonismo al frente de la Familia Real, y con una agenda de lo más intensa desde que cumplió 88 años el pasado 2 de noviembre, la Reina Sofía se ha desplazado este martes a Salamanca para recibir un homenaje muy especial. 24 horas después de presidir la 41ª edición de los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real de Madrid con un sofisticado abrigo vintage de tweed negro cuajado de brillos -que lució por primera vez en el funeral de Estado de la Reina Isabel II en septiembre de 2022-, la madre del Rey Felipe VI ha sido reconocida con la máxima distinción de la Universidad de Salamanca, la Medalla de la institución, por su estrecha vinculación con el Estudio Salmantino dentro de los actos de su V centenario.

Un viaje relámpago a la ciudad castellana en la que la Emérita no solo ha recibido un reconocimiento, sino que también ha sido la encargada de entregar a su vez la XXXV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, suscrito dentro del Convenio Marco de Cooperación Cultural entre la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, al poeta, filólogo y traductor valenciano Jaime Siles.

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Actos que se han celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca y en los que se ha visto muy emocionada a Doña Sofía, que confiando una vez más en su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel, ha rescatado uno de sus estrenos más aplaudidos de los últimos tiempos. Se trata de un tres piezas azul marino compuesto por blazer estructurada de silueta entallada con solapas ondulantes color lavanda, blusa coordinada en los mismos tonos, y pantalón sastre, que lució el pasado 23 de octubre a su llegada al hotel Reconquista de Oviedo para asistir a los Premios Princesa de Asturias junto a los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y que la Emérita ha querido recuperar tan solo un mes después para recibir esta medalla.

Impecable, y fiel a su elegancia clásica, ha combinado su conjunto con un bolso de piel negra, salones clásicos al tono, varios collares de abalorio -predominando los tonos azules- y un pequeño broche con forma de libélula dorada y de cristal en la solapa.

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