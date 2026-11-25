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Seúl, 25 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 6,16 % este miércoles, en línea con las pérdidas de las tecnológicas registradas en el mercado estadounidense, en medio de las dudas sobre el futuro de Nvidia pese a la vuelta de Jensen Huang a la dirección.

El indicador perdió 308,52 puntos, hasta los 4.697,51 enteros, después de que en la jornada del martes se disparara un 6,32 % tras el anuncio de que Huang había sido restituido en el cargo tras el escándalo de sus romances extramatrimoniales, entre ellos, con una presunta espía del Gobierno chino.

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Minutos después de la apertura, el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran bajadas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 2,29 %, o 15,24 puntos, hasta las 650,64 unidades.

La tendencia a la baja de la Bolsa surcoreana responde a la caída registrada en la víspera en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq, que el día anterior había registrado su mejor jornada desde abril de 2025.

La vuelta de Huang a la dirección de Nvidia, decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó personalmente, no ha despejado las dudas sobre la compañía, que aún afronta investigaciones por el posible desvío de sus chips a China.

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En la plaza surcoreana, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, Samsung Electronics y SK hynix, principal proveedor de memorias HBM a Nvidia, se desplomaron un 9,87 y un 11,05 %, respectivamente.

La firma de inversión en tecnología SK Square hizo lo propio con un declive del 11,19 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se hundió un 9,96 %.

Por otro lado, la tecnológica Naver, cuyo tercer mayor accionista es Nvidia, creció un 1,86 %.

En defensa, Hanwha Aerospace subió un 0,8 %, pero las acciones de Korea Aerospace, descendieron un 1,7 %.

En el sector automotriz, Hyundai Motor se depreció un 2 %, aunque su empresa hermana Kia logró aumentar un 0,42 %. EFE