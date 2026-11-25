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Lisboa, 25 nov (EFE).- La primera reunión entre el Gobierno portugués y los representantes de la acampada de Lisboa por el derecho a la vivienda terminó el martes sin acuerdo, después de que el Ejecutivo descartara revisar la ley de arrendamiento urbano y rechazara imponer topes a los alquileres, dos de las principales demandas del movimiento.

La secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, recibió en Lisboa a una delegación de la acampada, que había solicitado el encuentro el 6 de noviembre.

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Además de revertir la reforma del alquiler y limitar las rentas, los manifestantes pidieron frenar la compra de viviendas por parte de fondos inmobiliarios.

Al término de la reunión, la portavoz del movimiento, Guadalupe Amaro, acusó al Gobierno de "intransigencia" y afirmó que los representantes de la acampada no habían encontrado apertura a sus demandas.

"Cada vez hay más gente que ni siquiera puede pagar un alquiler", dijo.

Gonçalves Costa rechazó que el encuentro se hubiera desarrollado en un clima hostil y aseguró que el Ejecutivo responderá por escrito al documento de reivindicaciones que el movimiento quedó en remitir.

También señaló que ambas partes coinciden en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda y de incorporar más inmuebles al mercado del alquiler.

La secretaria de Estado defendió que la reforma busca dar seguridad a los propietarios para que pongan en alquiler viviendas que ya existen. También negó que el objetivo de la ley sea acelerar los desahucios y sostuvo que los topes a las rentas benefician a quienes ya tienen un contrato.

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El Gobierno apuesta por aumentar la oferta y mantener las ayudas al alquiler, de las que, según Gonçalves Costa, se benefician más de 220.000 familias.

En Portugal, la renta mediana de los nuevos contratos de alquiler subió un 10,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 10,17 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística portugués.

En la región de la Gran Lisboa alcanzó los 15,24 euros por metro cuadrado, cerca de un 50 % por encima del valor nacional.

La actual ola de protestas comenzó el 10 de octubre en Oporto, en el norte del país, y llegó una semana después a Lisboa, antes de extenderse a otras ciudades.

El 13 de noviembre, representantes de varios movimientos por la vivienda pidieron al presidente portugués, António José Seguro, que mediara ante el Gobierno.

La acampada de Lisboa había acordado mantener quince tiendas frente al Parlamento al menos hasta la votación del Presupuesto de 2027, que la Cámara aprobó el martes. EFE