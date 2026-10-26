Trump cree que hubo un "fraude" en la victoria electoral de Lula en Brasil

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Washington, 26 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que hubo un "fraude" en las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien no ha reconocido su derrota.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones fraudulentas", declaró a la prensa el mandatario, quien dijo que no tomó partido por ninguno de los dos candidatos. EFE

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