Agencias

Trump cree que hubo un "fraude" en la victoria electoral de Lula en Brasil

Guardar

Washington, 26 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que hubo un "fraude" en las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien no ha reconocido su derrota.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones fraudulentas", declaró a la prensa el mandatario, quien dijo que no tomó partido por ninguno de los dos candidatos. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El litigio por el Pissarro del Thyssen robado por los nazis queda visto para sentencia en EE.UU 26 años después

El litigio por el Pissarro del Thyssen robado por los nazis queda visto para sentencia en EE.UU 26 años después

Fallece Eric Bauza, la voz de personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas

Infobae

Trump anuncia recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Infobae

Flávio Bolsonaro dice que un juez le pidió entregar su pasaporte

Infobae

Starlink y Telefónica se alían en Brasil para garantizar conexión satélite en todo el país

Infobae