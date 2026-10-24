Flávio Bolsonaro llama "nueve dedos" a Lula en el debate y luego ofrece disculpas

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São Paulo, 23 oct (EFE).- El candidato opositor Flávio Bolsonaro llamó "nueve dedos" al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, este viernes durante el segundo y último debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones del domingo, y luego pidió disculpas por la ofensa.

Bolsonaro ofendió a su rival durante una discusión sobre la inflación, echándole en cara que lo que daba al pueblo "con una mano", se lo quitaba con "nueve dedos".

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De esta forma, el candidato ultraderechista hizo una alusión al meñique que el ahora presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años de edad y trabajaba como tornero mecánico en una fábrica.

Esta provocación ocasionó el rifirrafe más acalorado hasta ahora del debate, celebrado en la televisión Globo, a dos días de las elecciones.

Lula, que pidió el derecho de respuesta, se quejó de forma airada exigiendo que su rival presentara sus disculpas ante él y ante los "miles de trabajadores" que han sufrido lesiones por la falta de seguridad en el trabajo y por la "irresponsabilidad" de sus patrones.

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El mandatario también reprochó a su rival "que nunca trabajó en la vida" y que el primer empleo que tuvo "es falso", en referencia a un cargo que Flávio tuvo en Brasilia, en el gabinete de diputado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la época en la que cursaba derecho en una universidad de Río de Janeiro.

"No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos', alguien que nunca trabajó en la vida, que el primer empleo que tuvo es falso", sentenció Lula.

Tras la reacción de Lula, Flávio Bolsonaro pidió sus "disculpas, de verdad" haciendo un gesto de perdón con las manos.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, con el 47 % de los votos, frente al 45 % que obtuvo Lula.EFE

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