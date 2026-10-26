Milei dice que es una "alegría enorme" la confirmación de viaje de León XIV a Argentina

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Buenos Aires, 26 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este lunes que es una "alegría enorme" la confirmación del viaje del papa León XIV a Argentina, Uruguay y Perú en noviembre próximo.

Milei posteó estas palabras en sus redes sociales, al acompañar el mensaje del papa en el que confirmaba su gira latinoamericana tras superar los problemas de salud.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió en X en los mismos términos al comunicado papal: "Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina. Será un honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos, Santo Padre!".

La situación clínica del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman, según el comunicado del Vaticano, que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

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El Gobierno argentino ya prepara los escenarios en los que León XIV congregará a cientos de miles de personas para ofrecer misas a cielo abierto en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre.

Las declaraciones del mandatario y su ministro de Relaciones Exteriores han sido las únicas del Gobierno argentino ese lunes, cuando se esperaba una reacción a los resultados de las elecciones en Brasil, que aún no se ha producido, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro. EFE

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