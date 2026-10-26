Agencias

La Bolsa de São Paulo cierra con una caída del 13,88 % tras la victoria de Lula

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São Paulo, 26 oct (EFE).- La Bolsa de São Paulo se mantuvo en rojo durante todo este lunes y finalmente cerró con una fuerte caída del 13,88 %, tras la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios celebrados la víspera.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 176.608 puntos básicos, unas 28.000 unidades menos que en la sesión del viernes previa a las elecciones.

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El real se depreció un 8,25 % con respecto al dólar, que acabó cotizado este lunes a 5,403 reales para la venta y 5,402 para la compra en el mercado cambiario brasileño.EFE

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