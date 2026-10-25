Canceladas las carreras del Gran Premio de Australia por falta de seguridad

Guardar

Las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 de este domingo en el Gran Premio de Australia, decimoctava cita del calendario del Mundial de motociclismo, han sido canceladas por la escasa visibilidad provocada por la lluvia, que impide operar al helicóptero médico, una circunstancia que obliga a los pilotos a despedirse sin competir de Phillip Island, que será sustituido en el campeonato por el circuito de Adelaida.

"Debido a la escasa visibilidad, que impide operar al helicóptero médico en el Gran Premio Red Bull de Australia, la carrera de MotoGP ha sido cancelada, al igual que las de Moto2 y Moto3", informaron los organizadores este domingo.

PUBLICIDAD

Así, los pilotos de MotoGP se despidieron de Phillip Island con una vuelta de honor al circuito por detrás del coche de seguridad, agradeciendo a los aficionados y comisarios su presencia en la cita y su apoyo.

El principal perjudicado de la cancelación de la carrera larga es el español Marc Márquez (Ducati), que el sábado se llevó una victoria en la carrera al esprint que le valió hacerse con el liderato de MotoGP, todo propiciado por la caída del hasta entonces líder, Jorge Martín (Aprilia).

PUBLICIDAD

En el accidente, el madrileño se fracturó el radio derecho y fue declarado no apto para competir este domingo, lo que ofrecía al de Cervera una magnífica oportunidad para ampliar su renta en la general. De esta manera, el catalán abandona Melbourne con 365 puntos, diez más que el de San Sebastián de los Reyes. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuarto en la esprint, es tercero a 50 unidades, y Pedro Acosta (KTM) ocupa la cuarta plaza y se queda a 102.