Un nuevo terremoto de magnitud 5,3 sacude la zona afectada por el seísmo del Tíbet

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Pekín, 24 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,3 sacudió este sábado una zona próxima al epicentro del seísmo de magnitud 7 que golpeó el jueves la región china del Tíbet y dejó al menos 16 muertos y 76 heridos, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

El nuevo temblor se registró a las 16:39 hora local (08:39 GMT) en el condado de Zaduo, perteneciente a la prefectura de Yushu, en la provincia occidental de Qinghai, a diez kilómetros de profundidad y unos 23 kilómetros del epicentro del terremoto principal.

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El movimiento, del que por el momento no se han comunicado daños ni víctimas adicionales, es el más intenso registrado en las proximidades desde el jueves, después de que otros tres terremotos de magnitudes 4,5, 4,1 y 4,2 sacudieran la zona entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

Hasta el mediodía de este sábado, las autoridades habían contabilizado 892 réplicas del seísmo principal, ninguna de magnitud igual o superior a 5, según los datos oficiales difundidos antes del nuevo temblor.

El último balance de víctimas, correspondiente al viernes, mantiene en 16 los fallecidos y 76 los heridos, además de 339 hogares con viviendas derrumbadas o dañadas y 12.489 personas evacuadas.

Los equipos de rescate, que han movilizado a más de 5.000 efectivos, completaron tres rondas de inspecciones casa por casa sin encontrar desaparecidos, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevos temblores y desprendimientos.

Este sábado se completó además la instalación de un primer grupo de viviendas prefabricadas en Zharuogai, una de las aldeas más afectadas del condado tibetano de Baqing, según informó la agencia estatal Xinhua, aunque todavía no se ha precisado cuántas personas podrán alojarse en ellas. EFE

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