Flávio Bolsonaro dice que un juez le ha pedido entregar su pasaporte

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São Paulo, 26 oct (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó que un juez le ha pedido este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Flávio dijo que recibió la orden judicial este lunes, a manos de agentes de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria en Brasilia cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

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La decisión, según explicó el excandidato en un vídeo difundido en redes sociales, partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre y quien también dirige dos investigaciones en las que está citado Flávio Bolsonaro.

"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", dijo Bolsonaro.

Según el excandidato, el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro realizada el pasado 23 de octubre, en la que sugería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones.

"Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", agregó.

El senador no aclaró en qué investigación se enmarca la decisión judicial en su contra.

El Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada "Dark Horse".

Además, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que Flávio figura como investigado en una segunda causa en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

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Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del opositor.EFE

(vídeo)