Trump asegura que no tomó partido en las elecciones de Brasil y denuncia "fraude" y la "extraña" prórroga

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha subrayado este lunes que no tomó partido por ninguno de los candidatos en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas de este domingo, en las que Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, se ha impuesto finalmente al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro, aunque considera que ha habido "fraude" y ha calificado la prórroga de dos horas de la votación como "extraña".

"Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo", ha afirmado el mandatario al ser interrogado por la prensa.

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Si bien Trump no ha apoyado explícitamente a Flávio Bolsonaro en estas elecciones, sí lo recibió en la Casa Blanca en mayo y apoyó a su padre en 2021, cuando Jair Bolsonaro sí logró la Presidencia de Brasil.

"Son otras elecciones. Las elecciones tienen que ser indiscutibles y me parece que tiene muy mala pinta", ha añadido Trump, que ha calificado el proceso de "corrupto".

En cualquier caso, Trump ha destacado que le "gusta" Lula. "Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña", ha señalado en referencia a la orden del Tribunal Supremo Federal brasileño de aplazar de las 17.00 a las 19.00 horas el cierre de los colegios electorales por problemas en el transporte público en varias ciudades.

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